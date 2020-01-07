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见闻

Uber与现代联手开发电动飞行出租车 可搭载 4 名乘客

2020-01-07 17:16 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月7日 消息:路透社报道，美国打车公司Uber和现代汽车已经联手开发电动空中出租车，以缓解城市拥堵。

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注：图片来自YouTube视频截图

Uber首席执行官埃里克·艾利森(Eric Allison)在拉斯维加斯的消费电子展(CES)上表示，我们正朝着在 2023 年前推出Uber Air的目标稳步前进。现代汽车执行副董事长Euisun Chung预计，到 2028 年，城市空中交通服务将实现商业化。

现代是首家加入Uber空中出租车项目的汽车制造商，该项目还包括波音子公司Aurora Flight Sciences。

未来，现代汽车将推出一款由Uber在CES上展出的概念电动飞行汽车，这款空中出租车最多可搭载 4 名乘客，其巡航速度可达 180 英里/小时( 290 公里/小时)，朋友一名驾驶员，飞行里程可达 60 英里( 100 公里)。

此外，德国的戴姆勒(Daimler)、中国的吉利汽车(Geely Automobile)和日本的丰田汽车(Toyota)等全球汽车厂商都公布了投资初创公司，这些公司的目标是部署能够垂直起降的电动飞行汽车。但这些计划面临巨大的技术和监管障碍。


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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