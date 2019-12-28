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见闻

报告：腾讯视频付费会员突破1亿 平台日均覆盖超2亿

2019-12-28 14:49 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月28日 消息:昨日晚间，腾讯视频发布 2019 年度指数报告，报告显示，腾讯视频全平台日均覆盖人数已超过 2 亿，付费会员规模人数突破 1 亿，成为继爱奇艺国内第二家会员规模破亿的视频平台。

腾讯视频

报告显示，腾讯视频共上线国产剧 149 部，较 2018 年减少 10 部，不过电视剧频道单日播放量创下纪录，峰值突破 15 亿。据腾讯视频方面介绍， 15 亿这一数字就出现在暑期档《陈情令》播出期间。

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电影方面， 2019 年腾讯视频共上线电影 1252 部，目前腾讯视频电影片库中共有 13842 部电影。从用户来看，腾讯视频电影频道主流用户为男性，占比达到65%;年龄也偏年轻化， 29 岁以下占76%;本科学历占42%，三线城市用户过半，占比69%。

在追剧的用户中，男女追剧的比例正逐渐拉大：追剧男性占比 54.3%。年龄方面， 90 后是最主流的追剧用户，占比55.9%，之后是 80 后、00 后、70 后，分别占总人数的 22.3%、17.7%、4.6%。

此外，今年报告中的doki、短视频、特色(5G)等篇章显示，年轻消费群体的需求呈现出个性化、兴趣化、多元化的特点。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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