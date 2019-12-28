苹果股价今年上涨超80% 分析预测：明年还有20%上涨空间

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日 消息:尽管今年一直以来有不少人在唱衰苹果，而实际上该公司今年股价表现相当的好，全年 12 个月中有 10 个月是在上涨的，截至目前苹果股价今年上涨已经超80% 。

数据显示，截至本周四收盘，在标准普尔500 IT指数中，苹果上涨了84%。此外，根据美国研究型风险投资公司Loup Ventures预测，苹果公司明年将继续领涨大型科技股，预计 2020 年还将再上涨20%。

分析师吉恩·蒙斯特(Gene Munster)分析了在未来 12 个月会促进苹果股价上涨的多项因素，包括Apple Watch和其他可穿戴设备的持续增长，以及5G技术。预计 2020 年下半年推出的5G iPhone将会明显推动苹果业务的增值。

Loup预测，苹果会在 2020 年实现 350 美元的基本估值，这表明其上涨空间接近21%，而到在 2021 年的某个时候将可以达到 400 美元。

蒙斯特还预测 2020 年苹果将再次成为FAANG中表现最好的股票，所谓FAANG是指Facebook、亚马逊、Netflix、苹果以及谷歌母公司Alphabet这五只股票。

今年 10 月底，苹果正式发布了 2019 年第四财季的财报，营收为640. 40 亿美元，比去年同期的629. 00 亿美元增长2%，净利润为136. 86 亿美元，比去年同期的141. 25 亿美元下降3%。苹果对 2020 财年第一财季业绩作出了预期：营收为 855 亿美元到 895 亿美元。