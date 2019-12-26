深圳快递外卖车辆将实行记分管理 满12分将纳入黑名单

站长之家(ChinaZ.com) 12月26日 消息:据央视财经报道， 2020 年 1 月 1 日起，深圳非机动车将参照现行机动车驾驶证管理模式，实行 12 分管理制。若违法记满 12 分，将纳入黑名单，民生行业禁止入职。

12 月 26 日起，各快递、外卖企业的骑手需登陆 “易骑行”小程序进行人员和车辆信息的线上备案工作。认证以后，将会自动生成电子备案证以及交通信息卡，同时深圳市公安局交通警察局还会为快递外卖骑手发放信息化号牌，信息化号牌内含有芯片，能自动感应骑手违规行为并上传后台。

数据显示，12 月 1 日至 20 日，深圳市共查处非机动车交通违法 115592 宗。快递、外卖行业交通违法 12864 宗，占非机动车交通违法总量的11.12%。

具体记分规则如下：

1、存在暴力抗法、事故逃逸、醉酒驾驶、驾驶未备案(登记)的电动力二轮车的每次记 12 分;

2、污损挪用变造备案标识(号牌)、逾期不履行处罚决定的每次记 9 分;

3、冲红灯、饮酒驾驶的每次记 6 分;

4、走机动车道、逆行、冲禁令、超载或载人、未戴安全头盔、未按规定穿着工衣的每次记 3 分。

据悉，累计违法记分达到一定数量的，深圳交警将督促企业于次日起在派单平台对违法骑手禁止派单：累计违法记 3 分的，禁止派单 3 天;累计违法记 6 分的，禁止派单 7 天;累计违法记 9 分的，禁止派单 15 天;累计违法记 12 分的，纳入黑名单，民生行业禁止入职。