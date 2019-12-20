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苹果正式开启更广泛bug奖励计划，最高奖励150万美元

2019-12-20 14:56 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:zdnet报道，苹果在今年八月份的黑帽大会宣布扩展其bug奖励计划，今天该公司正式向所有安全研究人员开放了该奖励计划。

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此前，苹果公司运行的bug奖励计划仅面向一些选定的安全研究人员开放，并且接受iOS安全bug。而从今天开始，该公司将接受广泛产品的漏洞报告，包括iPadOS、 macOS、 tvOS、 watchOS和 iCloud。

此外，根据提交漏洞的复杂性和严重性，苹果公司还将其最大bug奖金从 20 万美元增加到 150 万美元。据官方介绍，奖励赏金取决于提交报告问题获得的访问或执行的级别，并根据报告的质量进行修改。如果苹果公司此前并发现这些问题，对于指定的开发人员或公共测试版来说，包括回归测试在内的问题是唯一的，还可能获取额外的50%奖励。这也意味着研究人员有机会获得 150 万美元的最高奖励。

目前，苹果公司已经在其网站上发布了一个新页面，详细介绍了bug 奖励计划的规则，以及研究人员每提交一个漏洞所能获得的奖励。当然，苹果公司发布的规则相当严格，想要获取奖金的研究人员必须提交清晰的报告。具体页面可点击这里查看

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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