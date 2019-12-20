“扫一扫”分享到微信

见闻

2019最差密码曝光，“12345”蝉联榜首 专家：人脸识别更安全

2019-12-20 14:38 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息：12 月 19 日，网络安全公司NordPass公布年度最差密码列表，其中，“12345”被破解 280 万次再次蝉联榜首。123456、123456789、test1、password进入排名前五。

据了解，SplashData公布的最差密码 100 强，是从密码管理服务SplashID、TeaMSID、Gpass收集得来。

研究显示，“最流行的密码包含显然易见且容易猜到的数字组合，比如 12345、111111、123321，还有键盘上简易组合，像 asdfghjkl、qazwsx 和 1qaz2wsx 等。让人大跌眼镜的是，最明显的’password’仍然非常受欢迎，有 830846 人使用。”

1.png

专家表示，密码不够安全一方面是因为这些弱密码很容易被人猜出来，另一方面是因为“撞库”的泛滥。相较而言，指纹识别、人脸识别等生物识别是更安全的身份核验方式。

调研结果显示，目前的刷脸技术下，低头看手机、无意间路过、用照片等方式进行刷脸都无法成功。而此前所谓的3D模型破解了人脸识别实际上很难实现。金融场景使用的人脸识别通常会有多重验证，即使出现小概率问题也有保障，普通用户不必太担心。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

腾讯 腾讯QQ QQ 工信部

腾讯回应QQ被工信部通报：已调整优化 并将按时完成

· 腾讯 腾讯QQ QQ
春运 火车票 12306

春运火车票已售超1亿张 旅客发送量将达30亿人次

· 春运 火车票 12306
AirPodsPro 苹果 真无线耳机

报告预测 2019 年苹果 AirPods/Pro 真无线耳机全球市场份额将超 50%

· AirPodsPro 苹果 真无线耳机
大润发 阿里 上海润盒网络科技有限公司

大润发、阿里合资公司发生变更 注册资本增至3亿元

· 大润发 阿里 上海润盒网络科技有限公司
雷军 手机屏保 息屏签名功能 小米CC9Pro

雷军出席第四届楚商大会晚宴 桌上手机屏保亮了

· 雷军 手机屏保 息屏签名功能
自拍 自拍腕 自拍照

自拍多了小心生病！医生：接诊腕管综合症患者增加三成

· 自拍 自拍腕 自拍照
阿里巴巴 植发 年终福利

阿里员工年终发植发福利 网友：太过真实

· 阿里巴巴 植发 年终福利
李佳琦 高晓松 公益直播 李佳琦给高晓松涂口红上热搜

李佳琦给高晓松涂口红上热搜 网友：那画面太美我不敢看

· 李佳琦 高晓松 公益直播
雷军 马云 互联网大佬 互联网大佬年度爆笑瞬间

2019互联网大佬年度爆笑瞬间 哪个老板最可爱？

· 雷军 马云 互联网大佬
朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定

员工曝光奇葩公司规定：朋友圈屏蔽同事罚款100元

· 朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定
查看更多
﻿

编辑推荐

苹果正式开启更广泛bug奖励计划，最高奖励150万美元

[见闻]· 12月20日

网络信息内容生态治理规定发布 明确网络违法信息范围

[见闻]· 12月20日

华米科技将进入真无线耳机市场，耳机搭载心率传感器

[见闻]· 12月20日

2019最差密码曝光 专家：人脸识别比密码安全

[见闻]· 12月20日

腾讯回应QQ被工信部通报：已调整优化 并将按时完成

[见闻]· 12月20日

雷军手机屏保曝光：能不管的事情一定不管

[趣咖]· 12月20日

春运火车票已售超1亿张 旅客发送量将达30亿人次

[见闻]· 12月20日

报告预测 2019 年 AirPods/Pro 全球市场份额将超 50%

[见闻]· 12月20日

关闭