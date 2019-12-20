2019最差密码曝光，“12345”蝉联榜首 专家：人脸识别更安全

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息：12 月 19 日，网络安全公司NordPass公布年度最差密码列表，其中，“12345”被破解 280 万次再次蝉联榜首。123456、123456789、test1、password进入排名前五。

据了解，SplashData公布的最差密码 100 强，是从密码管理服务SplashID、TeaMSID、Gpass收集得来。

研究显示，“最流行的密码包含显然易见且容易猜到的数字组合，比如 12345、111111、123321，还有键盘上简易组合，像 asdfghjkl、qazwsx 和 1qaz2wsx 等。让人大跌眼镜的是，最明显的’password’仍然非常受欢迎，有 830846 人使用。”

专家表示，密码不够安全一方面是因为这些弱密码很容易被人猜出来，另一方面是因为“撞库”的泛滥。相较而言，指纹识别、人脸识别等生物识别是更安全的身份核验方式。

调研结果显示，目前的刷脸技术下，低头看手机、无意间路过、用照片等方式进行刷脸都无法成功。而此前所谓的3D模型破解了人脸识别实际上很难实现。金融场景使用的人脸识别通常会有多重验证，即使出现小概率问题也有保障，普通用户不必太担心。