“扫一扫”分享到微信

见闻

乐视称未间断与贾跃亭沟通 正在节流争取解决债务问题

2019-12-18 09:23 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月18日 消息:据第一财经报道，今日，乐视网在乐融大厦举办临时股东大会。在会上，乐视网表示，公司一直未曾间断与贾跃亭的沟通，将会继续保持沟通。

针对“恢复上市”一事，乐视网表示，需要看 2019 年度审计报告的情况，还不确定。如果退市到三板市场，公司将继续经营。目前正在盘活优质资产，节流方面进行了人力缩减，维持经营能力，争取债务问题进一步解决。

乐视，贾跃亭

今年 9 月，贾跃亭辞任法拉第未来CEO并设立个人还债信托基金，贾跃亭表示，之所以放弃一切，只为把FF做成，尽快彻底偿还余下的担保债务，全力以赴实现梦想，不遗余力。据FF透露，贾跃亭过去两年来通过多种方式已陆续偿还超过 30 亿美金的国内债务，还债信托基金的设立就是为了尽快彻底解决债务问题。

10 月 22 日，乐视网发布公告称，乐视网与大股东及其关联方债务处理没有任何进展，截止目前大股东及其关联方债务处理小组未拿出可实质执行的完整处理方案，乐视网未因债务解决方案获得任何现金。如果贾跃亭先生不能及时、足额、有效偿还其关联方与乐视网的债务，乐视网经营环境将彻底恶化，将可能面临现金流中断，员工团队无法维持的重大风险。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

SamsungPay 三星Pay 三星支付

三星 Samsung Pay 将于 2020 年在更多国家推出

· SamsungPay 三星Pay 三星支付
AirPodsPro 苹果 苹果无线耳机

苹果 AirPods Pro 成「爆款」，到 2020 年或出货 9000 万副

· AirPodsPro 苹果 苹果无线耳机
腾讯 爱奇艺 超前点播

腾讯爱奇艺修改超前点播规则：单集3元 无需支付50元

· 腾讯 爱奇艺 超前点播
华为VRGlass VR 华为VR眼镜

华为 VR Glass 今日正式开售：可折叠轻薄设计，0-700 度近视调节

· 华为VRGlass VR 华为VR眼镜
阿里巴巴 植发 年终福利

阿里员工年终发植发福利 网友：太过真实

· 阿里巴巴 植发 年终福利
李佳琦 高晓松 公益直播 李佳琦给高晓松涂口红上热搜

李佳琦给高晓松涂口红上热搜 网友：那画面太美我不敢看

· 李佳琦 高晓松 公益直播
雷军 马云 互联网大佬 互联网大佬年度爆笑瞬间

2019互联网大佬年度爆笑瞬间 哪个老板最可爱？

· 雷军 马云 互联网大佬
朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定

员工曝光奇葩公司规定：朋友圈屏蔽同事罚款100元

· 朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定
马云 交响乐 阿里巴巴

马云指挥交响乐配合度满分 网友：马老师还是这么“多财多亿”

· 马云 交响乐 阿里巴巴
直播 淘宝直播 抑郁

95后小伙直播鸡叫抗抑郁 网友：听听鸡叫就能解压

· 直播 淘宝直播 抑郁
查看更多
﻿

编辑推荐

三星 Samsung Pay 将于 2020 年在更多国家推出

[见闻]· 12月18日

乐视称未间断与贾跃亭沟通 正在节流争取解决债务问题

[见闻]· 12月18日

苹果 AirPods Pro 成「爆款」，到 2020 年或出货 9000 万副

[见闻]· 12月18日

腾讯爱奇艺修改超前点播规则：单集3元 无需支付50元

[见闻]· 12月18日

华为 VR Glass 今日正式开售：可折叠轻薄设计

[见闻]· 12月18日

暴风集团：收到北京证监局行政监管措施决定书

[见闻]· 12月18日

拼多多回应“售卖假洋酒”：店铺已关店处理 实际售出3单

[见闻]· 12月18日

华为 Mate30 Pro 5G 获 DxOMark 评分第一：总分 123 分

[见闻]· 12月17日

关闭