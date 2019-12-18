乐视称未间断与贾跃亭沟通 正在节流争取解决债务问题

站长之家(ChinaZ.com) 12月18日 消息:据第一财经报道，今日，乐视网在乐融大厦举办临时股东大会。在会上，乐视网表示，公司一直未曾间断与贾跃亭的沟通，将会继续保持沟通。

针对“恢复上市”一事，乐视网表示，需要看 2019 年度审计报告的情况，还不确定。如果退市到三板市场，公司将继续经营。目前正在盘活优质资产，节流方面进行了人力缩减，维持经营能力，争取债务问题进一步解决。

今年 9 月，贾跃亭辞任法拉第未来CEO并设立个人还债信托基金，贾跃亭表示，之所以放弃一切，只为把FF做成，尽快彻底偿还余下的担保债务，全力以赴实现梦想，不遗余力。据FF透露，贾跃亭过去两年来通过多种方式已陆续偿还超过 30 亿美金的国内债务，还债信托基金的设立就是为了尽快彻底解决债务问题。

10 月 22 日，乐视网发布公告称，乐视网与大股东及其关联方债务处理没有任何进展，截止目前大股东及其关联方债务处理小组未拿出可实质执行的完整处理方案，乐视网未因债务解决方案获得任何现金。如果贾跃亭先生不能及时、足额、有效偿还其关联方与乐视网的债务，乐视网经营环境将彻底恶化，将可能面临现金流中断，员工团队无法维持的重大风险。