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熊猫互娱被判支付腾讯360万 此前王思聪已被多次限制消费

2019-12-17 13:48 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息:12月15日，腾讯诉熊猫互娱合同纠纷案作出判决，原告腾讯科技(深圳)有限公司与被告上海熊猫互娱文化有限公司于 2017 年 1 月 1 日签订的《<穿越火线> 2017 年赛事版权合作协议》于 2019 年 3 月 15 日解除。

此外，被告上海熊猫互娱文化有限公司于本判决生效之日起十日內向原告腾讯科技(深圳)有限公司支付授权费 300 万元及利息、违约金 60 万元。

熊猫直播

此前，王思聪曾多次被法院限制消费，房产汽车存款已被查封，且资产被冻结。

11 月 19 日，王思聪被北京市第二中级人民法院发布限制消费令，北京市二中院表示，截止到目前，因王思聪未按执行通知书要求履行还款义务，故我院已对被执行人采取限制消费措施，并查封王思聪名下的房产、车辆、银行存款等财产。

11 月 21 日，上海市静安区人民法院对上海熊猫互娱文化有限公司发布 3 条限制消费令，限制上海熊猫互娱文化有限公司和王思聪不得实施高消费行为。

12 月 10 日，上海市宝山区人民法院民事裁定书显示，因股权纠纷，王思聪、珺娱(湖州)文化发展中心、上海熊猫互娱文化有限公司名下 2200 万元的资产被冻结。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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