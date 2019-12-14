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见闻

三星高管闹乌龙，Galaxy Fold实际销量不足百万

2019-12-14 10:11 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月14日 消息：三星电子总裁12月12日在参加美国科技媒体TechCrunch举行的一次会议上表示，目前为止已售出100万部折叠屏手机Galaxy Fold。但他的这一说法很快遭到三星电子发言人的否认。

三星2

三星电子官方发言人表示，孙英权可能误将今年年初三星定下的销售目标与真实销量两个概念搞混，三星强调目前为止Galaxy Fold折叠屏手机的销量尚未达到 100 万部，而三星此前预计的是今年全球范围内销售 50 万部。

三星 SAMSUNG Galaxy Fold 折叠屏 量子黑 12GB+512GB
京东自营
￥15999

作为三星的首款折叠屏手机，Galaxy Fold在2019年2月发布，但由于发现设计不如预期，后又被推迟，直到9月开始陆续在全球各地区销售。中国大陆地区在11月开售，价格为15999元。虽然价格不菲，但还是吸引了很多人的关注，几乎每一轮开售都是秒售罄状态。

而华为发布的折叠屏手机Mate X同样也成为折叠屏手机市场上另一个被关注的焦点，在不少场合两款手机都被用来对比。华为Mate X的售价为16999元，每次开售也同样是被秒光的情况。可见还是有不少人对折叠屏手机的兴趣还是非常大。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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