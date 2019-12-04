警方通报麦子金服涉嫌非法吸存：15人被采取刑事强制措施

站长之家(ChinaZ.com) 12月4日 消息：昨日，上海浦东警方发布案件通报称，以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海麦子资产管理有限公司立案侦查， 11 月 24 日对该公司法定代表人黄某容、联合创始人杨某敏等 15 名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。

经查，“麦子资产”在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过“麦子金服财富”“财神爷爷”等线上理财平台，向不特定社会公众非法吸收存款。“麦子资产“所涉及的“麦子借款”“白领贷”“白领金库”“麦芽分期”“大房东”均系对外借款平台，涉及资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务。即日起，请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户，未及时还款的，警方将依法予以追缴。

此前，有媒体报道称，麦子金服办公室被浦东公安查封，公司人去楼空。对此，麦子金服方面回应称，“公司创始人和高管现在正在公安局配合警方调查，员工都在家办公。”

资料显示，麦子金服全称为“上海麦子资产管理有限公司”创立于 2009 年，是中国移动互联网金融服务集团。为个人和企业提供包括财富管理、股权投资、投融资咨询等综合资产管理服务。

以下为警方通报全文：

2019 年 11 月 23 日，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海麦子资产管理有限公司(以下简称“麦子资产”)立案侦查， 11 月 24 日对该公司法定代表人黄某容、联合创始人杨某敏等 15 名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。

一、经查，“麦子资产”在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过“麦子金服财富”“财神爷爷”等线上理财平台，向不特定社会公众非法吸收存款。目前，案件在进一步侦查中。

二、本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案，也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地或实际居住地公安机关进行登记备案。

三、网上登记备案操作方法：在微信中搜索公众号“警民直通车上海”，点击左下方“服务大厅”，在“特色服务”中点击“投资人登记图标后，即可登录“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台“。

四、“麦子资产“所涉及的“麦子借款”“白领贷”“白领金库”“麦芽分期”“大房东”均系对外借款平台，涉及资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务。即日起，请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户，未及时还款的，警方将依法予以追缴。还款时请注明借款平台及借款人姓名，并妥善保管相关凭证。

五、警方将全面收集犯罪证据，全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作，最大限度保护投资者合法权益。请广大投资人积极配合警方调查取证，依法表达诉求，不信谣、不传谣，不参与各类非法聚集活动，通过法律途径维护自身合法权益。

上海市公安局浦东分局

2019 年 12 月 3 日