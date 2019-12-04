“扫一扫”分享到微信

见闻

警方通报麦子金服涉嫌非法吸存：15人被采取刑事强制措施

2019-12-04 08:43 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月4日 消息：昨日，上海浦东警方发布案件通报称，以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海麦子资产管理有限公司立案侦查， 11 月 24 日对该公司法定代表人黄某容、联合创始人杨某敏等 15 名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。

经查，“麦子资产”在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过“麦子金服财富”“财神爷爷”等线上理财平台，向不特定社会公众非法吸收存款。“麦子资产“所涉及的“麦子借款”“白领贷”“白领金库”“麦芽分期”“大房东”均系对外借款平台，涉及资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务。即日起，请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户，未及时还款的，警方将依法予以追缴。

此前，有媒体报道称，麦子金服办公室被浦东公安查封，公司人去楼空。对此，麦子金服方面回应称，“公司创始人和高管现在正在公安局配合警方调查，员工都在家办公。”

资料显示，麦子金服全称为“上海麦子资产管理有限公司”创立于 2009 年，是中国移动互联网金融服务集团。为个人和企业提供包括财富管理、股权投资、投融资咨询等综合资产管理服务。

11.jpg

以下为警方通报全文：

2019 年 11 月 23 日，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海麦子资产管理有限公司(以下简称“麦子资产”)立案侦查， 11 月 24 日对该公司法定代表人黄某容、联合创始人杨某敏等 15 名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。

一、经查，“麦子资产”在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过“麦子金服财富”“财神爷爷”等线上理财平台，向不特定社会公众非法吸收存款。目前，案件在进一步侦查中。

二、本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案，也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地或实际居住地公安机关进行登记备案。

三、网上登记备案操作方法：在微信中搜索公众号“警民直通车上海”，点击左下方“服务大厅”，在“特色服务”中点击“投资人登记图标后，即可登录“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台“。

四、“麦子资产“所涉及的“麦子借款”“白领贷”“白领金库”“麦芽分期”“大房东”均系对外借款平台，涉及资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务。即日起，请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户，未及时还款的，警方将依法予以追缴。还款时请注明借款平台及借款人姓名，并妥善保管相关凭证。

五、警方将全面收集犯罪证据，全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作，最大限度保护投资者合法权益。请广大投资人积极配合警方调查取证，依法表达诉求，不信谣、不传谣，不参与各类非法聚集活动，通过法律途径维护自身合法权益。

上海市公安局浦东分局

2019 年 12 月 3 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

B站 英雄联盟 英雄联盟总决赛

B站以8亿元拿下英雄联盟s赛三年独家转播权

· B站 英雄联盟 英雄联盟总决赛
中国电信 运营商 宽带

中国电信再次回应作家六六投诉：已联系并解决了问题

· 中国电信 运营商 宽带
B站 英雄联盟 罗永浩 理想汽车

B站拿下s赛独家转播权；罗永浩再创业；理想汽车回应理想智造被列为被执行人

· B站 英雄联盟 罗永浩
罗永浩 老人与海发布会 Sharklet

罗永浩老人与海发布会推出运用Sharklet抗菌材料的地平线8号背包、旅行箱

· 罗永浩 老人与海发布会 Sharklet
李佳琦 高德地图 语音导航 李佳琦自曝录语音导航过程

李佳琦自曝录语音导航过程：7小时录完700句，抢先版双12上线

· 李佳琦 高德地图 语音导航
头盔 减肥神器 传感器

又见减肥神器！日本减肥头盔一吃东西就电你

· 头盔 减肥神器 传感器
二手平台 闲鱼 网购 黑客 网络诈骗

买手机被骗6000元 理工男网购被骗后攻破骗子后台

· 二手平台 闲鱼 网购
马斯克 瑞克与莫蒂 动画片 声优

马斯克客串瑞克与莫蒂 网友：亿万富翁的生活并不是枯燥且乏味的

· 马斯克 瑞克与莫蒂 动画片
双十一 双十一购物 狂躁症

女子双11狂买20万被送心理科 网友：我的余额不允许我犯病

· 双十一 双十一购物 狂躁症
马云模拟器 小游戏 马云 余额宝

马云模拟器小游戏上线 存余额宝每秒收入200元

· 马云模拟器 小游戏 马云
查看更多
﻿

编辑推荐

警方通报麦子金服涉嫌非法吸存：15人被采取刑事强制措施

[见闻]· 12月04日

B站以8亿元拿下英雄联盟s赛三年独家转播权

[见闻]· 12月04日

中国电信再次回应作家六六投诉：已联系并解决了问题

[见闻]· 12月04日

罗永浩老人与海发布会公布新身份 任“首席忽悠官”？

[见闻]· 12月03日

支付宝上线能力实验室：小程序月活达到1万可申请福利

[动态]· 12月03日

趣头条发布Q3度财报：营收14.07亿元 同比增长44%

[见闻]· 12月03日

新一批国产游戏版号发布：共计46款 没有网易游戏

[见闻]· 12月03日

苹果推音乐奖“Apple Music Awards”，奖杯亮了

[见闻]· 12月03日

关闭