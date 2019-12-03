马云入选福布斯亚洲慈善英雄榜 获颁福布斯终身成就奖

站长之家(ChinaZ.com) 12月3日 消息:今天，福布斯发布了慈善英雄榜，共有 30 位杰出无私人士上榜，其中马云、龚俊龙、吴远溪、徐新等多位中国人入选榜单。该榜单表彰本地区致力于解决亚洲最紧迫问题的亿万富豪、企业家和名人。

以下是来自中国的上榜者：

马云， 55 岁

马云公益基金会 创始人

一直以来，马云都坚持从事公益事业。 2014 年，马云个人出资成立“马云公益基金会”，重点关注教育发展领域，先后推出了"马云乡村教师计划""马云乡村校长计划""马云乡村师范生计划""马云乡村寄宿制学校计划""马云乡村少年宫计划"等项目。直接影响老师和校长已经超过 10 万人，影响学生超过 100 万人。此前，马云卸任阿里巴巴集团董事局主席，将更多时间用于慈善事业。最近，他获颁马尔康姆·S·福布斯终身成就奖。

龚俊龙， 50 岁

恒裕集团 创始人

2018 年 6 月，地产巨头龚俊龙承诺捐资5， 000 万美元，用于在家乡广东汕尾建设陆丰市第二人民医院。该院面积约5. 7 万平方米，住院楼为 14 层，规划 500 个床位。去年，龚俊龙拿出 560 万美元，为汕尾一家中学的扩建工程出资。此前，他还向母校甲子中学捐资3， 500 万美元，建设一个新校区， 2012 年开放。——Jane Ho

吴远溪， 61 岁

绿海城集团 董事长

吴远港

汉京集团 董事长

吴远溪、吴远港兄弟均为房地产巨擘。 2018 年 6 月，二人捐款4， 900 万美元为家乡广东汕尾两所高中建设新校区。其中一所新校区 9 月开放的中学自 18 世纪起就是一所书院。兄长吴远溪还曾在该市帮助建设另外 7 所学校。 2008 年，他成立吴远溪慈善基金会，该基金会已经资助超过1， 000 名贫困学生接受大学教育。——Jane Ho

游忠惠， 57 岁

深圳市海云天投资控股集团 董事长;深圳市海云天科技股份有限公司 董事长

深圳市海云天投资控股集团从事教育测评服务等业务，游忠惠拥有该集团81%的股权。游忠惠通过该集团提供 140 万美元，修缮中国贵州省的一所寄宿学校。这笔捐款经由中山博爱基金会达成，并将由该基金会管理。 2017 年，游忠惠捐资 14 万美元，帮助梵净山自然保护区对黔金丝猴野生动物救助站的设施进行升级。同年，她签署比尔·盖茨、梅琳达·盖茨和沃伦·巴菲特发起的捐赠誓言，成为内地首位签署捐赠誓言的女士。——Jane Ho

刘道明， 62 岁

王萍

美好置业 董事长及所有者

去年，刘道明和妻子王萍承诺对湖北美好社区志愿者公益基金会捐资1， 100 万美元。该基金会于 2016 年由夫妻二人成立。当时基金会资金为 300 万美元，旨在帮助老年志愿者发挥各自专长，提供志愿服务。例如，退休教师可以辅导孩子;曾经做过医学工作的老人可以提供免费健康讲座。共1. 1 万志愿者已经为该基金会的项目投入近 31 万小时。美好置业是一家上市公司，去年营收约 25 亿元人民币(约合3. 5 亿美元)。今年，刘道明签署了捐赠誓言。——Jane Ho

徐新， 52 岁

今日资本 创始合伙人

去年，创投人徐新向母校南京大学捐资约 400 万美元，用于发起设立徐新人工智能发展基金。该基金旨在招收顶级人才，推进人工智能领域的发展。徐新先前的捐资包括， 2010 年以来捐资约 600 万美元用于南京大学的奖助学金。其中，成立于 2015 年的一项奖学金为每位获奖本科生提供最高 6 万美元的奖学金，供其赴海外学习科学、技术、工程或数学，该笔奖学金是南京大学资助额度最高的奖学金。徐新 1988 年毕业于南京大学， 2005 年成立今日资本，现在管理 25 亿美元资金，其基金投资于位于中国的初创企业。——Jane Ho

曹其镛， 80 岁

永新企业有限公司 副董事长、董事

今年，曹其镛的百贤亚洲研究院(Bai Xian Asia Institute)向亚洲学生发放了至少 85 份奖学金，单份额度最高可达2. 5 万美元，供其在中国和日本的大学学习。 2014 年，曹其镛出资 1 亿美元设立基金会，从而成立教育研究院，而前述奖学金的资金主要来源于此。该机构还有另外 4 位创始人，他们共捐款1， 000 万美元。曹其镛是该机构名誉主席。他的女儿Ronna是联合创始人及CEO，兄弟曹其峰(Silas Chao)为顾问委员会成员。曹其镛通过家族的纺织生意永新企业创造了财富。最初，永新企业是一家无品牌服装供应商，后来开始经营有品牌的产品，将Tommy Hilfiger和Michael Kors打造成为大品牌。曹其镛向来相信国际教育的价值，他本人于 1962 年在东京大学获得机械工程学士学位， 1964 年获得伊利诺伊大学机械工程硕士学位。他表示，这些经历让他认识到了海外交往的重要性。至今，前述研究院已经向 25 个亚洲国家和地区的学生提供了 480 项奖学金。--Jane Ho

廖汤慧霭， 71 岁

纪惠集团 董事长

去年 6 月度过 70 岁生日时，廖汤慧霭通过家族L&T基金会向明爱专上学院捐款8， 000 万港元(约合1， 000 万美元)。该校已将商业及款待管理学院以廖汤慧霭命名，将社会科学院以她的母亲汤罗凤贤命名。廖汤慧霭是中国香港第 4 大女富豪。她于 1976 年成立房地产开发商纪惠集团， 2003 年成立L & T基金会， 2015 年成立Rita T.Liu基金会，两家基金会多年来已经向文化遗产保护、医学研究、妇女权利等事业捐赠了 4 亿港元。——Jane Ho