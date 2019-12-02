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水滴筹发布声明再回应线下人员违规：将调整绩效

2019-12-02 17:02 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月2日 消息：今日，针对“线下人员服务环节出现问题”一事，水滴公司再次发布声明回应称，已第一时间成立工作组展开相应调查，并且全面暂停线下服务。目前初步调查显示，线下人员违反服务规范的类似现象确有不同程度存在，这类问题核心是公司的管理问题，水滴公司管理层自身必须对此负责，承担相应管理责任。

此外，水滴公司还表示，将对绩效予以调整，舍弃原有以服务患者人数为主的绩效管理方式，调整为以项目最终过审的合格通过率为依据，考核围绕筹款全过程，侧重项目真实合规和服务质量维度。水滴筹从成立以来就一直坚持对筹款用户免费服务，相当长时间里还以救助金方式帮用户承担支付渠道手续费。报道中提及的“提成”实为公司自有资金支付给线下服务团队的酬劳，并非来自用户筹款。

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近日，有媒体报道称，“水滴筹”在超过 40 个城市的医院派驻地推人员，逐个病房引导患者发起筹款。地推员们对募捐金额填写随意，对求助者财产状况不加审核甚至有所隐瞒，对捐款用途缺乏监督。

随后，水滴筹发文回应称，已第一时间成立紧急工作小组，开展相关情况排查。部分地区个别线下人员的违规现象，严重违反了水滴公司价值观、准则及相关规定，调查清楚后将给以严惩。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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