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神操作！科学家研究将海底光缆变成地震仪

2019-11-29 16:16 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 11月29日 消息:地震活动检测并不是一件容易的事情，尤其是在海洋等特殊区域安装检测设备。据techcrunch报道，现在，伯克利一项新的研究或将创造一种观测地壳运动全新方式，那就是将现有的海底光缆转变成地震仪网络。

目前，地震学家获取的数据几乎都来自陆地上的检测仪器，而对海底区域的研究少之又少。研究人员Nathaniel Lindsey称，海底地震研究有着重要的意义任何能进入海洋的检测仪器，即使只进入离海岸 50 公里的距离，都会非常有用。现有的海底光缆成为了伯克利研究人员的目标。

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据介绍，这些光缆用于长距离传输数据，它们的共同特点就是需要利用光传输，如果电缆发生移动或改变方向，光就会被散射和扭曲。通过仔细观察这种“后向散射”现象，研究人员就可以精确地看到电缆的弯曲位置和程度。这意味着研究人员可以通过观测海底光缆的状态，以极高的精度找出地震活动的来源。

如果成功的话，大规模有源电缆可以作为研究仪器投入使用，并且可以帮助地震学家研究地壳海底活动和特征方面的盲点。目前，该研究小组的已经将研究成果发表在《科学》杂志上。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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