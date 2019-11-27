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工信部：携号转网正式实施 电信经营者不得干涉用户选择

2019-11-27 09:35 稿源：站长之家  0条评论
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运营商，不限量，流量，电信

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日 消息：在今日的携号转网启动仪式上，工信部宣布，今日起，携号转网正式在全国提供服务。用户号码保持不变，符合条件可自由选择移动、联通、电信等运营商，电信业务经营者不得干涉用户自主选择。

据新华视点报道，在会上，工信部信息通信管理局副局长鲁春丛表示，携号转网试运行期间发现部分企业人为设置系统障碍、违规增设携入携出条件，提前解约赔付标准过高等问题。工信部已监督电信运营商重点整改，并将持续监督检查，保障用户体验。

据携号转网服务细则显示，以下号码现阶段不支持携号转网，包括了：

1、卫星移动业务号码：网号为1349、 174 等号码;

2、移动通信转售号码：网号为170、171、162、165、 167 等号码;

3、物联网号码：物联网专用网号(如146、148、149、140-144、 1064 号段等)号码以及其他用于物联网应用的普通公众移动通信网号码;

4、其他不符合国家政策规定的情况。

此外，据《携号转网服务管理规定》显示，电信业务经营者在提供携号转网服务过程中，不得有下列行为：

(一)无正当理由拒绝、阻止、拖延向用户提供携号转网服务;

(二)用户提出携号转网申请后，干扰用户自由选择;

(三)擅自扩大在网期限协议范围，将无在网期限限制的协议有效期和营销活动期默认为在网约定期限，限制用户携号转网;

(四)采取拦截、限制等技术手段影响携号转网用户的通信服务质量;

(五)在携号转网服务以及相关资费方案的宣传中进行比较宣传，提及其他电信业务经营者名称(包括简称、标识)和资费方案名称等;编造、传播携号转网虚假信息或者误导性信息，隐瞒或淡化限制条件、夸大优惠事项或携号转网影响、欺骗误导用户，诋毁其他电信业务经营者;

(六)为携号转网用户设置专项资费方案和营销方案;

携号转网流程步骤：

1.第一步用户通过短信在线查询携转资格(短信指令：CXXZ#用户名#证件号码，发送至归属运营商，移动10086，联通10010，电信10001)

2.第二部用户通过短信申请授权码(短信指令：SQXZ#用户名#证件号码，发送至归属运营商，移动10086，联通10010，电信10001)

3.第三步用户持身份证、授权码到携入方受理。

携号转网号码应同时满足下列条件：

①已在携出方办理真实身份信息登记。

②处于正常使用状态(非挂失、停机等) ;

③与携出方结清该号码的已出账电信费用;如有未出账的电信费用(如国际漫游费用电等)，与携出方已约定缴费时间和方式;

④与携出方无在网约定期限限制的协议，或已解除在网期限限制;

⑤入网已满 120 日(自然日)

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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