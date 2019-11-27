工信部：携号转网正式实施 电信经营者不得干涉用户选择

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日 消息：在今日的携号转网启动仪式上，工信部宣布，今日起，携号转网正式在全国提供服务。用户号码保持不变，符合条件可自由选择移动、联通、电信等运营商，电信业务经营者不得干涉用户自主选择。

据新华视点报道，在会上，工信部信息通信管理局副局长鲁春丛表示，携号转网试运行期间发现部分企业人为设置系统障碍、违规增设携入携出条件，提前解约赔付标准过高等问题。工信部已监督电信运营商重点整改，并将持续监督检查，保障用户体验。

据携号转网服务细则显示，以下号码现阶段不支持携号转网，包括了：

1、卫星移动业务号码：网号为1349、 174 等号码; 2、移动通信转售号码：网号为170、171、162、165、 167 等号码; 3、物联网号码：物联网专用网号(如146、148、149、140-144、 1064 号段等)号码以及其他用于物联网应用的普通公众移动通信网号码; 4、其他不符合国家政策规定的情况。

此外，据《携号转网服务管理规定》显示，电信业务经营者在提供携号转网服务过程中，不得有下列行为：

(一)无正当理由拒绝、阻止、拖延向用户提供携号转网服务; (二)用户提出携号转网申请后，干扰用户自由选择; (三)擅自扩大在网期限协议范围，将无在网期限限制的协议有效期和营销活动期默认为在网约定期限，限制用户携号转网; (四)采取拦截、限制等技术手段影响携号转网用户的通信服务质量; (五)在携号转网服务以及相关资费方案的宣传中进行比较宣传，提及其他电信业务经营者名称(包括简称、标识)和资费方案名称等;编造、传播携号转网虚假信息或者误导性信息，隐瞒或淡化限制条件、夸大优惠事项或携号转网影响、欺骗误导用户，诋毁其他电信业务经营者; (六)为携号转网用户设置专项资费方案和营销方案;

携号转网流程步骤：

1.第一步用户通过短信在线查询携转资格(短信指令：CXXZ#用户名#证件号码，发送至归属运营商，移动10086，联通10010，电信10001) 2.第二部用户通过短信申请授权码(短信指令：SQXZ#用户名#证件号码，发送至归属运营商，移动10086，联通10010，电信10001) 3.第三步用户持身份证、授权码到携入方受理。

携号转网号码应同时满足下列条件：