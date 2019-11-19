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李佳琦演讲首秀：未来要做一个享誉世界的新国货品牌

2019-11-19 13:52 稿源：站长之家  0条评论
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网红直播间

站长之家(ChinaZ.com) 11月19日 消息：据澎湃新闻报道，在 11 月 17 日的 2019 创业周暨全球创业周中国站上，网络主播李佳琦进行了首次对外公开演讲。

李佳琦回忆称， 2016 年的时候，淘宝开始做内容生态化， 4 月份的时候开始了淘宝直播，在此之前自己是一名欧莱雅的导购，每天朝九晚五上班。自己所在的美腕(上海)网络科技有限公司是首批淘宝直播的开拓者，在经过了几个月的选拔和培训之后的 2016 年 11 月，开始了自己的第一场直播。

李佳琦表示，刚开始直播的时候没人看，甚至会被人骂。李佳琦称：“我刚开始做电商主播的时候当然也是非常非常困难的，主要是两点。第一，没人看，第二，被人骂。我是男生做美妆，有些人不理解。”

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随后，李佳琦的直播生涯迎来了转折点，李佳琦称：“我用了两年时间迎来了我的第一个爆发，去年双11，我成了淘宝的top主播，此外，第二个爆发点是短视频，到今天为止，我的抖音拥有了 3500 万粉丝。”而刚刚过去的双11，成为了李佳琦的第三次爆发。

在谈及直播间的“全网最低价”时，李佳琦透露称，是商家在用广告费来贴补，从而给到消费者最大优惠。

此外，谈及未来时，李佳琦表示，大致会有三个发展方向，首先，电商直播当然会继续做，第二，会向线下拓展。比如做一个佳琦严选的美妆卖场。第三，要做一个李佳琦的美妆品牌，不是一个网红品牌，而是享誉世界的新国货品牌。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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