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盖茨超越贝佐斯重返全球首富宝座 财富1100亿美元

2019-11-16 11:14 稿源：站长之家  0条评论
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比尔盖茨 微软

站长之家(ChinaZ.com) 11月16日 消息:据外媒报道，伴随着微软股价的持续上涨，比尔盖茨的财富已经上升至 1100 亿美元，这让他超越了亚马逊创始人贝佐斯，时隔两年后重返全球首富宝座。

据分析，今年 10 月 25 日五角大楼宣布，将一份价值 100 亿美元的云计算合同授予微软而非亚马逊，这可能在一定程度上帮助了盖茨。自那以来，微软股价上涨了4%，盖茨因此拥有 1100 亿美元的财富。而亚马逊股价则下跌了约2%，贝佐斯的净资产降至 1087 亿美元。今年以来，微软股价累计上涨48%，令盖茨所持的1%的股份大幅增值。

报道称，如果贝佐斯没有和前妻麦肯齐-贝佐斯离婚的话，他的财富将会更多。当然，如果不是热衷于慈善事业，盖茨也可可能就不会失去首富的位置。自 1994 年以来，他已经向比尔和梅琳达·盖茨基金会捐赠了 350 多亿美元。

最近，比尔-盖茨在纽约时报DealBook会议上发表讲话表示：“我已经缴纳了 100 多亿美元的税款。我交的税比任何人都多，但我很乐意继续交——如果我必须交 200 亿美元，那也没关系。但当你说我应该支付 1000 亿美元时，我就要开始计算一下我还剩下多少了。”

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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