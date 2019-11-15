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法拉第未来FF高层变动：新加盟两位高管 开始寻找首席财务官

2019-11-15 14:17 稿源：站长之家  0条评论
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FF91，贾跃亭

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息:今天，法拉第未来FF官方宣布公司高级管理层变动，将加盟两位新的高管。官方表示，此举旨在继续增强公司领导团队实力，并为计划于 2020 年交付的首款超豪华量产车FF91 筹集资金。

FF新任全球首席执行官的毕福康博士表示，此次人员变更是公司一系列关键调整的一部分，这些调整旨在于加强管理团队，加快产品交付计划，降低研发和运营成本，并最重要的是，筹集资金和加强FF的融资策略。

Bob Kruse将于本月加入FF，担任产品执行(工程以及制造)副总裁。 作为汽车行业的资深人士，Bob在通用汽车及其他咨询和初创公司中拥有 30 多年的专业经验。在加入FF之前，他担任了Karma及观致汽车的首席科技官。Bob将负责领导FF的整个产品开发、工程、以及制造团队。

而Benedikt Hartman将于 2020 年 1 月出任FF全球供应链组织高级副总裁。他拥有 30 多年在宝马的工作经验，领导了多项采购和供应商计划，成功推出了多款车型，包括宝马 5 系，X3、 3 系和X2。更为重要的是，Benedikt在中国拥有非常强大的专业背景，他曾领导整个中国华晨宝马(BBA)全球供应链长达三年时间。

福康博士还称，除了Kruse和Hartman的加入之外，我们已经开始寻找公司的首席财务官，并已经确定了一些潜在候选人。新招募的CFO将是我们 2021 年首次公开募股计划中的一员重将。” 

根据FF最新计划，FF91 将在成功完成股权融资后约 9 个月内开始交付。 新近宣布的FF 81 电动车及未来车型，以及下一代核心技术的开发准备工作也将尽快完成。 FF还计划在股权融资结束后的 12 至 15 个月内首次公开募股。 

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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