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网易云音乐更新 适配iOS暗黑模式

2019-11-13 20:50 稿源：站长之家  0条评论
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网易云音乐

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息：日前，网易云音乐iOS版内测更新至v6.4. 7 版本，在这次更新中，网易云音乐正式适配了iOS13 系统，并且支持了iOS13 中特有的黑暗模式。

据了解，网易云音乐本次更新新增全新首页内容，新增风格推荐、场景推荐、大家都在听、电台推荐等。

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资料显示，网易云音乐 2013 年 4 月 23 日正式发布，从 2014 年 12 月的 5500 万攀升到 2015 年 7 月的 1 亿，到 2016 年 7 月，网易云音乐宣布用户量达到 2 亿， 2017 年 4 月突破 3 亿大关， 2017 年 11 月达到 4 亿。

今年 8 月，网易公司在发布 2019 年第二季度财报时宣布，目前网易云音乐总用户数已经突破 8 亿，同比增长50%。同时，网易云音乐付费有效会员数同比增长135%，是网易公司的“流量担当”。

网易公司CEO丁磊表示，网易云音乐非常重视原创音乐，希望给中国原创音乐提供更多推广、发展的机会，把本土原创音乐做大;网易云音乐也始终保持持续的产品创新，近期全新上线的社区板块“云村”很有创新性;同时，公司对于网易云音乐在会员、广告、直播、社交等多方面的盈利具有信心和把握。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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