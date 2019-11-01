罗永浩已离开坚果手机团队；教育部门回应学生佩戴头环监测走神；抖音回应国内、国际负责人对调

抖音回应国内、国际负责人对调

昨日，有媒体报道称，字节跳动在小范围内宣布了一起人事变动：抖音国际国内负责人发生了变化，张楠负责抖音国内，朱骏(内部称Alex)负责抖音国际产品TikTok，并直接向张一鸣汇报。

资料显示，朱骏曾是Musical.ly负责人， 2017 年年底，海外短视频平台Musical.ly被抖音收购，朱骏作为Musical.ly联合创始人，后加入抖音。

针对此事，字节跳动方面回应称：基于业务需求的正常人事变动。

教育部门回应学生佩戴头环监测走神

近日，有媒体报道称，浙江金华一小学应用监控走神的头环，该设备可以评判学生是否集中注意力。

据新京报报道，对此，浙江金华金东区教育局工作人员表示，“(乡贤)捐赠了 50 套(头环)给孝顺(镇中心)小学，头环训练是一周仅使用一次。(头环)在使用过程中学校没有向家长收取任何费用，学生没有任何不良反应，也没有收到任何家长有质疑的意见，数据没有反馈给家长。”

此外，该工作人员还表示，学校他们试用反馈是有助于调节课堂的气氛，培养学生的专注力，(便于)老师分析课堂效果，上课效率有所提高，对老师、对学生都有帮助。目前，学校方面已暂停使用该头环。

罗永浩已离开坚果手机团队

在昨晚的坚果手机 2019 新品发布会上，新石实验室总裁吴德周出席本次发布会。吴德周表示，罗永浩离开了坚果手机团队，坚果手机团队也在去年加入了字节跳动公司，研发新的手机和智能硬件。

此外，吴德周表示，手机新品牌还是叫坚果，系统名称保留了英文Smartisan，锤子Logo也保持不变。

9 月 28 日，罗永浩在微博回应网友评论时称，锤子新机已与自己没有关系了。

今年 1 月，字节跳动收购了锤子科技部分专利使用权。

4 月，锤子Smartisan OS官方微博的企业认证主体变更为北京大眼星空科技有限公司，该公司为字节跳动有限公司全资子公司。

8 月，坚果手机微信公众号宣布进行帐号迁移，新帐号名称依旧为坚果手机，账号主体由北京锤子数码科技有限公司变为北京得特创新科技有限公司。后者为字节跳动有限公司全资子公司。



