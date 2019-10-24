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恒大60亿激励新能源车研发 产量将达年产100万辆

2019-10-24 16:37 稿源：站长之家  0条评论
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许家印

站长之家(ChinaZ.com) 10月24日 消息：据澎湃新闻报道，10月7日，恒大集团主席许家印在季度工作会议上讲话称，恒大旗下新能源车的产量将达到年产100万辆，并用3到5年成为全世界最大、实力最强的新能源汽车集团。此外，计划通过一年半左右，将其新能源电池提升到世界一流水平。为此恒大计划给新能源科技研究院20%的股权激励，按首期投资300亿元计算，20%的股权就是60亿元。

此外，在当天的会议上许家印指出，地产业务的销售和销售回款仍然是公司未来的头等大事。对于销售的目标，许家印称：“一定要提前超额完成今年6000亿的销售任务，同时，下半年销售回款要确保2800亿、力争3000亿。”

此前，恒大曾频繁布局汽车领域。

1 月 15 日，恒大健康发布公告称，公司斥资9. 3 亿美元收购一家总部位于瑞典的全球性电动汽车公司NEVS的51%股权并获得多数董事席位。

1 月 29 日，恒大健康宣布，公司以1. 5 亿欧元入股瑞典超跑公司柯尼塞格。

 3 月 15 日，恒大健康发布公告称，本公司之附属公司与天津天海同步集团有限公司、湖北泰特机电有限公司及吕超订立股权转让协议。根据股权转让协议，公司以 5 亿元收购泰特机电有限公司70%股份。资料显示，泰特是全球轮毂电机研发和生产的领跑者，其全资持有国际领先的轮毂电机及电动汽车驱动系统的研发生产企业e-Traction。

6 月 11 日，广州市人民政府与恒大集团签署了战略合作框架协议。恒大将在广州南沙区投资 1600 亿元建设新能源汽车三大基地等项目，其中新能源汽车整车研发生产基地将建成恒大新能源汽车集团未来年产 100 万辆整车的生产基地。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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