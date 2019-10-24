分析师：2025年Apple TV+ 将为苹果带来90亿美元收入

站长之家(ChinaZ.com) 10月24日 消息:据9to5mac报道，摩根士丹利分析师Katy Huberty在今天的一份新投资者报告中，对Apple TV+和苹果其他服务在未来用户中的表现中表示乐观。Huberty 预测，苹果提供的服务业务在明年将增长20%。



正如高盛预测Apple TV+将为苹果带来 90 亿美元的收入，Huberty 表示，Apple TV+ 具有4. 99 美元/月的诱人价位，初期通过免年费的方式向用户推广。预计到 2025 年，Apple TV+ 将成为一项 90 亿美元的收入业务，拥有有1. 36 亿付费用户。而这只是假设到 2025 财年，每 10 个苹果用户中只有 1 个支付服务费用。

除了看好苹果服务业务，摩根士丹利认为， 2020 年5G iPhone也将推动苹果公司的发展。

Apple TV+将于 11 月 1 日推出，每月4. 99 美元。如果用户买了一部新的iPhone、 iPad、Mac或者 Apple TV，将可获得一年的免费Apple TV+。