腾讯体育宣布暂停NBA季前赛以及中国赛转播安排

站长之家(ChinaZ.com) 10月8日 消息:今日下午，腾讯体育发布微博宣布，即日起暂停NBA季前赛(中国赛)的转播安排。今日早些时候，腾讯体育发布公告称，决定为 2019 年 9 月 7 日之后开通火箭球队特权包，且还未更改球队包选择的用户进行退款。

同在今日，央视新闻再次发布声明称，已注意到NBA总裁亚当·肖华回应休斯敦火箭队总经理莫雷发表涉港不当言论一事。为此，中央广播电视总台央视体育频道决定，立即暂停NBA季前赛(中国赛)目前的转播安排，立即排查涉及NBA的一切合作交流。

10 月 6 日，NBA休斯顿火箭队总经理达雷尔·莫雷发布涉港不当言论，随后，中国篮协、央视体育频道、浦发银行、李宁、你我贷等机构表示暂停与休斯敦火箭俱乐部的合作与交流，腾讯体育公开发声，将暂停火箭队的比赛直播与资讯报道。随后，淘宝、京东、苏宁等国内主流电商平台已陆续下架火箭队相关商品。

今年7月，美国职业篮球协会(NBA)与腾讯共同宣布，双方将再度携手五年，腾讯将继续作为“NBA中国数字媒体独家官方合作伙伴” 至 2025 年，合作内容涉及NBA赛事直播、点播、短视频等。



