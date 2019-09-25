IEEE宣布成立计算机协会区块链和分布式记账委员会

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:IEEE电气电子工程师学会宣布已经于 9 月 5 日正式成立了IEEE计算机协会区块链和分布式记账委员会(以下称：IEEE C/BDL)，并公开了标准研制范围。



据悉，该组织旨在推动区块链与分布式记账技术的标准化及其应用实践。IEEE C/BDL负责指导、管理和监督区块链标准的立项、研制、评审、发布、宣贯及相关应用实践过程，主席由中国电子技术标准化研究院李鸣担任。

IEEE C/BDL的标准研制范围包括但不限于：

1.基础类标准：用于为区块链相关其他标准提供支持，包括但不限于术语、分类、参考架构、数据格式规范等;

2.应用类标准：用于指导和规范区块链在各领域的应用和实践过程，包括但不限于金融、制造、文化、司法、能源、医疗、教育、物流等;

3.资产类标准：用于指导和规范基于区块链技术的数据/数字资产管理过程，包括但不限于定义、分类、属性、交换/交易、存储等管理过程;

4.技术类标准：用于指导和规范区块链技术的设计、开发和应用过程，包括但不限于跨链、隐私计算、智能合约、分布式存储、分片、KYC等;

5.服务类标准：用于指导和规范建立基于区块链技术的服务管理过程，包括但不限于服务模式、服务能力评价、BaaS规范等。

注：IEEE是全球最大的专业技术组织，在全球 160 多个国家拥有 43 万名会员，是世界上最大的非营利性专业技术学会，其会员人数超过 40 万人，遍布 160 多个国家。