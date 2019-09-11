苹果 iOS 13 正式版系统将于北京时间 9 月 20 日推出

站长之家(ChinaZ.com) 9 月 11 日消息：在今天凌晨的新 iPhone 发布之后，苹果宣布 iOS 13 将于当地时间 9 月 19 日星期四正式发布（北京时间 9 月 20 日推出），iOS 13.1 将于 9 月 30 日发布。

图片来自 Apple

据官方介绍，iOS 13 推出了风格一新的外观，为许多日常 App 带来重大更新，加入了新的方法保护隐私，对整个系统做了多项改进。

iOS 13 和 iPadOS 13 都包含了备受期待的深色模式，该模式可设置为夜间自动开启。iOS 13 设计了新的「照片」标签页，可按不同整理层级来浏览照片图库，帮用户查找和分享照片和视频。相机增加人像光效控制，以虚拟方式对摄影室光效的光照位置和强度进行调整，还新添加了名为高调单色光的人像光效。

另外 iOS 13 在提醒事项功能、苹果地图等多方面也进行了改善。而除了新的 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 11 Pro Max 会直接预装最新系统外，iOS 13 还能支持到 iPhone SE、iPhone 6s 和第 7 代 iPod Touch。