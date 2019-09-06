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海尔回应4名员工午休被开除：员工在工作时间睡觉

2019-09-06 17:06 稿源：站长之家  0条评论
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海尔电器

站长之家(ChinaZ.com) 9月6日 消息:近日，有媒体报道称，青岛海尔集团 4 名员工因为午饭后休息，被巡查人员发现并拍照，随后被公司开除。

据海尔集团文件“关于中午脱岗睡觉的通报”显示， 8 月 27 日午餐后，这 4 名员工未及时返回工作岗位，在咖啡厅内睡觉，公司决定 4 人立即散单，而且必须当周内走完离职流程，当日工资由小微主买损。如果限期内不能完成(离职)，则人损合一，逾期发生的人工成本等费用由小微主全额买损，且此岗位三个月内不再配置人员。

今日，针对此事，海尔集团发布说明回应称，所述四名员工并非在休息时间午睡，而是于工作时间在公共接待场所睡觉。所述四位员工的行为，违反海尔员工行为规范，属级违规， 按规定应解除劳动合同。

此外，海尔集团还表示，11：30- 13：00 之间，员工可自主安排就餐时间。从董事长到每个员工，同标准，一 视同仁。

QQ截图20190906170912.jpg

以下为海尔说明全文：

近日有媒体报道，海尔员工因午体被解除劳动合同。感谢大家对海尔的关注，现将实际情况说明如下：

1、所述四名员工并非在休息时间午睡，而是于工作时间在公共接待场所睡觉。

2、海尔有明确的公可制度和员工行为规范，对工作时做与工作无关的事情有详细规定。

3、海尔的制度及员工行为规范既符合我国法律法规，又经过海尔集团及各法人公司职代会讨论通过。

4、公司制度中规定，11：30- 13：00 之间，员工可自主安排就餐时间。从董事长到每个员工，同标准，一视同仁。

5、所述四位员工的行为，违反海尔员工行为规范，属级违规， 按规定应解除劳动合同。

我们欢迎社会各界朋友的监督，海尔将继续依法依规治理企业，并给每个员工展现自我价值的平台，让每个人都成为自己的CEO。同时也希望媒体朋友能够尊重事实，不以讹传讹。

海尔集团人力资源平台

2019 年 9 月 6 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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