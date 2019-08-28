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业绩超预期！苹果CEO库克获得1.15亿美元的股票奖励

2019-08-28 16:46 稿源：站长之家  0条评论
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库克，苹果CEO

站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息:9to5mac报道，根据美国证券交易委员会(SEC)的新文件显示，苹果CEO库克在上周六获得了价值1. 15 亿美元的苹果股票奖励。正如文件中详述的，在苹果公司超过业绩预期后，库克获得了 56 万股限制性股票。

 也就是在 2019 年，库克因继续受雇于苹果公司获得了 28 万股AAPL股票，并因符合业绩要求获得了另外 28 万股股票。

 从 2016 年 8 月 25 日到 2019 年 8 月 24 日的三年期间，相对于S&P500 的其他公司，基于绩效的授权数量是根据苹果的股东总回报(TSR)确定的。

 经股息调整后，苹果股票的初始价值为108. 01 美元，而评估期结束时为216. 24 美元。

 库克在成功满足了之前规定的业绩和时间要求后，于上周六被正式授予股票奖。苹果公司出于税收目的扣留了294， 840 股股票，其余265， 160 股股票在周一分三批出售。根据周二苹果公司的股价，这些股票的价值接近1. 15 亿美元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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