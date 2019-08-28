唯品会回应乐蜂网停止运营：出于业务调整考虑

站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息:今天，美妆电商平台乐蜂网发布“停更通知”，宣布将于 2019 年 9 月 18 日停止运营。对此，乐蜂网大股东唯品会在接受《每日经济新闻》采访时回应称，关停乐蜂网是处于业务调整考虑，该决定已获得乐蜂网股东一致同意，且有关部门已做好了相关准备工作。

具体安排如下：

1、乐蜂网(包括PC端及APP端)将从 2019 年 8 月 19 日起停止新用户注册并关闭网站部分功能，但用户可以登录、浏览账户信息。

2、在 2019 年 8 月 19 日至 2019 年 8 月 25 日期间，用户仍然可以在乐蜂网购买商品，乐峰网特别提请用户关注账户中的花粉情况并建议用户在此期间使用完毕;在 2019 年 8 月 26 日之后，乐蜂网将关闭网站购物功能。

3、 2019 年 9 月 18 日起，乐蜂网将全面停止运营，关闭服务器。届时及以后用户将无法登录并使用乐蜂网的功能及服务。

4、乐峰网停止运营后，我们将一如既往关注用户的权益，为用户保留通畅的客服服务：在 2019 年 8 月 19 日— 2019 年 10 月 17 日期间，用户可以拨打乐蜂网客服电话400 000 1818;在 2019 年 10 月 18 日之后，用户可以通过拨打唯品会客服电话95718。

公开资料显示，乐蜂网成立于 2008 年，其创始人为知名主持人李静。曾在 2008 年、 2012 年分别拿到了红杉中国、宽带资本和中金资本等投资方的数千万美金的融资。 2014 年，唯品会以1. 125 亿美元的价格收购了乐蜂网75%的股权，成为其大股东。