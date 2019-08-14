机智！国外一女孩手机被妈妈没收，竟用智能冰箱发推特

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日 消息:对于现在的年轻人来说，如果手机、游戏机等电子设备被家长没收了，就好像是“世界末日”一般。



虽然有些孩子会偷偷的去找回手机继续玩，不过国外一女孩却走了不寻常的路——竟然在没有手机的情况下，用家里的智能冰箱发推特。

据TNW报道，国外一名为dorothy的 15 岁女孩因做饭时分心，差点把房子给烧了，她的手机因此被妈妈没收。于是，她想办法来更新推特，比如使用任天堂3DS游戏控制台发推告知自己的手机被妈妈没收了。

接着dorothy的母亲又没收了任天堂游3DS。紧接着，dorothy又巧妙的使用任天堂Wii U发推文，但是又被没收了。

最后，dorothy被逼尝试用LG智能冰箱发推特。她在推特上表示“我不知道这能不能发推特，我在和我的冰箱说话，我妈又没收了我所有的电子产品。”

dorothy还表示，自己将尽快要回自己的电子产品，才能感谢那么多粉丝的支持。dorothy富有创意的举动成功引起了LG电子官方推特(@LGUS)的注意，并发推文：“FreeDorothy”。

对于dorothy如此机灵的操作，你又是怎么看的呢?