阿里88会员节年度省钱榜：全国最会省钱的10个人在这

站长之家(ChinaZ.com) 8月5日 消息:今天，阿里 88 会员节已经开始正式预热了，活动将于8月8日0点正式开始。作为天猫年度大型营销活动之一，活动的优惠力度肯定不会太小。活动开始前夕，阿里发布了88VIP年度省钱榜。

榜单显示，过去一年，阿里88VIP累计为用户节省数十亿元。全国最会省钱的 10 个人分别在江苏无锡、福建泉州、内蒙古赤峰、上海、江西鹰潭、山东烟台、北京、江苏南京、辽宁沈阳和浙江金华。其中，江苏无锡用户最会省钱，过去一年通过阿里88VIP节省了5688. 75 元，其次是福建泉州用户，全年节省5650. 78 元。从榜单可以看到，福建泉州、内蒙古赤峰、江西鹰潭等中小城市的用户，也进入了省钱榜单前 10 名。

阿里 88 会员上线于 2018 年 8 月 8 日，凡是淘气值满 1000 分的淘宝用户，每年支付 88 元，即可加入阿里88VIP。获得88VIP的用户可以享受数百个品牌和直营平台折上9. 5 折等购物权益，同时还享有优酷、淘票票、饿了么、虾米音乐等会员权益。