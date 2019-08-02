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快手核心二次元用户已超4000万 单个动漫最高播放超2000万

2019-08-02 11:26 稿源：站长之家  0条评论
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快手

站长之家(ChinaZ.com) 8月2日 消息:8 月 2 日，在中国国际数字娱乐产业大会上，快手科技高级副总裁马宏斌宣布：目前，快手上核心二次元用户已超 4000 万，目前，已有近 400 个动漫IP入驻，单个动漫类作品最高播放量超过 2000 万。该垂直类型所涵盖内容不仅覆盖国内外知名IP、新生代原创IP，还有动画制作、漫画连载、手绘、cosplay、配音、虚拟偶像等多元化泛次元内容。

今年 4 月底，快手宣布推出虚拟形象3D直播布局二次元内容，加快直播变现。其中，典型的代表有一禅小和尚和萌芽熊。据悉，一禅小和尚在快手拥有 700 多万粉丝，其首次在快手直播时仅用 49 分钟就获得了64. 9 万个点赞，观看人数超过 25 万人。而在快手拥有 200 多万粉丝的萌芽熊也在首次直播中获得了 25 万个赞。

随着国内短视频渠道的崛起，虚拟偶像、虚拟形象直播等成为国内二次元领域的新风口。根据艾瑞 2018 年中国动漫行业报告中显示，目前国内泛二次元用户规模近3. 5 亿，在线动漫用户量达2. 19 亿， 2018 年，国内动漫产业总产值突破 1500 亿，在线内容市场规模近 150 亿，具有巨大的产值能力。

QQ截图20190802111455.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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