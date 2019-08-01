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报告：苹果全球智能手机市场份额落后于华为和三星

2019-08-01 15:50 稿源：站长之家  0条评论
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苹果商店

站长之家(ChinaZ.com) 8月1日 消息:cnet报道，在争夺全球智能手机市场份额之战中，苹果的 iPhone似乎遇到了瓶颈。分析公司Strategy Analytics周二发布的一篇报告显示，苹果iOS设备在 2019 年第二季度仅占总市场份额的11%，落后于三星手机，后者的市场份额为22%。

苹果预计将于 9 月推出 iPhone 11。该公司周二表示，第三财季iPhone 销售额下滑12%，至 260 亿美元。尽管如此，苹果公司首席执行库克表示“iPhone发展趋势显著改善”。

市场研究公司Canalys称，最新的iPhone系列，包括XR、XS和XS Max，与之前的系列相比，并没有提供太多不同的体验。

另一方面，Strategy Analytics报告称，华为手机也击败了iPhone，占据了17%的全球市场份额。

市场研究公司Counterpoint Research的副董事Tarun Pathak表示，美国对华为销售禁令可能会在下季度产生影响。在未来几个季度，华为可能会在中国本土市场增长，但这不足以抵消海外发货量的下降。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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