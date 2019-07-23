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见闻

荣耀手环 5 正式发布：0.95 英寸 AMOLED 幻彩屏，新增血氧检测

2019-07-23 16:52 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7 月 23 日消息：今天下午，荣耀在西安举办新品发布会，推出了荣耀 9X 系列、荣耀 MagicBook Pro 之外，荣耀还带来了荣耀手环系列新品——荣耀手环 5。

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荣耀手环 5 延续了上一代的设计语言，定位幻彩屏健康运动手环，采用 0.95 英寸 AMOLED 幻彩屏，分辨率 240x120，ppi 达 282，屏幕表面覆盖 2.5D 弧面玻璃更耐划，表盘市场随意更换，同时支持第三方自定义表盘。

荣耀手环 5 的一大升级是增加了血氧检测功能，同时支持 24 小时心率监测，内置高精度 AI 算法，综合准确度高达 97.8%，支持丰富的运动模式，全面覆盖日常运动，并且支持 NFC 公交支付，覆盖 252 个城市交通，支持交通卡移除、恢复及迁移。

另外，荣耀手环 5 还支持模拟门禁卡功能，将于 11 月升级，支持公共密钥卡、非加密卡和空白卡。

价格方面，荣耀手环 5 标准版 189 元、NFC 版 219 元，标准版 7 月 24 日 18:00 首销，NFC 版 7 月 29 日 10:08 分首销。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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