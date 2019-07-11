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厉害！13岁女孩研究发现：干手器会对儿童听力造成损害

2019-07-11 15:05 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7月11日 消息:干手器在公共卫生间无处不在，据NPR报道，根据最近发表在加拿杂志Paediatrics & Child Health上的研究显示，干手器发出的噪音可能对儿童的听力造成损害。有趣的是，这项研究结果还是 13 岁的女科学家Nora Keegan发现的。

Nora Keegan表示，有时候使用干手器后，她的耳朵就会开始响。Nora还注意到有些孩子不想用干手器，并会捂着耳朵。她表示，相对于儿童的高度，干手器的噪音是非常大的。

事实上，Nora在 9 岁的时候就开始决定要测试干手器是否对孩子的听力有害。该项研究是在 2015 年到 1017 年间进行了，Nora用专业分贝计从不同高度测量了 40 多个公共卫生间的干手器的声量。最终，Nora的研究证实了她的假设，并于 6 月发表研究结果。

xlerator干手器和Dyson Airblade戴森干手器对儿童听力构成的威胁最大。根据研究，这两类干手器的声音超过了 100 分贝，这个音量会导致“学习障碍、注意力困难和耳鼓破裂”。

而这个小女孩的研究也引起了戴森的注意，据称戴森在一封电子邮件中向NPR证实，声学工程师将与Nora会面，讨论她的研究。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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