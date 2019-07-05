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360小程序平台开放公测 并推出“跃界”扶持计划

2019-07-05 15:18 稿源：站长之家  0条评论
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360，奇虎，周鸿祎

站长之家(ChinaZ.com) 7月5日 消息:在今日的360 小程序公测发布会上，360 集团高级总经理梁志辉宣布，开启 360 小程序公测并推出业内首款全场景的小程序平台

针对开发者， 360 推出了专属扶持计划“跃界计划”，将通过：加流量、加资金、加宣发资源、降低技术成本，全面赋能开发者。

流量扶持方面， 360 将整合旗下 360 浏览器、 360 导航、 360 搜索、 360 安全卫士、快资讯等 八大流量入口，依托平台五亿用户和百亿流量，全面支持开发者。

资金扶持方面， 360 小程序会联合 360 投资部成立 7 亿元小程序孵化基金，对有创新潜力的开发者和中小企业进行融资支持。

宣发资源扶持方面， 360 称将为明星小程序共享 360 全平台丰富的媒体、PR资源，来增加品牌曝光度，并通过举办一系列线上线下培训课、沙龙等，帮助开发者成长。

技术扶持方面， 360 小程序会针对不同行业提供开发模板和解决方案，通过云计算服务、大数据赋能，帮助开发者解决前期的开发运营难题。

据360集团高级副总裁杨炯纬介绍称，小程序迅猛增长，预计小程序数量 2019 年底将突破 500 万，超过APP总数，累计使用人数达9亿。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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