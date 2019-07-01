厉害了！通过这款AI照片工具，你可以一键添加、删除和编辑对象

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息：在过去的几年里，照片编辑软件功能快速发展，而这在很大程度上归功于人工智能。现在，麻省理工学院和IBM公司的研究人员开发了一种新的人工智能，只需点击一下鼠标，就可以添加、编辑或删除照片中的对象。

这款新工具名为GAN Paint Studio，你只要上传图片就能直接进行编辑操作，同时不会破坏照片中原有的细节。比如将树或草添加到照片场景中，相关对象将被校正，使得图片看起来更为逼真。如下图：

注：图片来自TNW

研究人员首先通过移除场景中的某些物体并观察被移除物体周围的场景会受到怎样的影响来测试该工具。他们使用这些数据来训练算法，以便在添加或删除对象时进行真实的修改。

该工具的研究人员表示，GAN Paint Studio具有“很强的个性”，如果编辑的内容与图形形象不符，那么该工具就不会进行操作。比如用户命令经一个对象放置在一个不可能的位置，那么该这工具可能会决定不绘制任何东西。

如果你对这个工具感兴趣的话，那么可以点击这里使用这款工具，试试看效果如何。