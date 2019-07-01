“扫一扫”分享到微信

见闻

厉害了！通过这款AI照片工具，你可以一键添加、删除和编辑对象

2019-07-01 16:38 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息：在过去的几年里，照片编辑软件功能快速发展，而这在很大程度上归功于人工智能。现在，麻省理工学院和IBM公司的研究人员开发了一种新的人工智能，只需点击一下鼠标，就可以添加、编辑或删除照片中的对象。

这款新工具名为GAN  Paint Studio，你只要上传图片就能直接进行编辑操作，同时不会破坏照片中原有的细节。比如将树或草添加到照片场景中，相关对象将被校正，使得图片看起来更为逼真。如下图：

image.png

注：图片来自TNW

研究人员首先通过移除场景中的某些物体并观察被移除物体周围的场景会受到怎样的影响来测试该工具。他们使用这些数据来训练算法，以便在添加或删除对象时进行真实的修改。

该工具的研究人员表示，GAN  Paint Studio具有“很强的个性”，如果编辑的内容与图形形象不符，那么该工具就不会进行操作。比如用户命令经一个对象放置在一个不可能的位置，那么该这工具可能会决定不绘制任何东西。

image.png

如果你对这个工具感兴趣的话，那么可以点击这里使用这款工具，试试看效果如何。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

微软小冰 公众号 人工智能 微软小冰公众号被停用

微软小冰公众号因违反规定被停用 具体违反内容暂未公布

· 微软小冰 公众号 人工智能
小米快递 小米快递商标 小米

小米公司「小米快递」商标注册成功，官方未予以回应

· 小米快递 小米快递商标 小米
小鸣单车 小鸣单车退押金 共享单车

小鸣单车：仍有超12.5万用户押金未退 总额超2500万元

· 小鸣单车 小鸣单车退押金 共享单车
区块链 区块链学院 区块链课程 区块链校园

国内首个！江西南昌一高校成立区块链学院

· 区块链 区块链学院 区块链课程
手机租赁 租赁服务 学校门口小店十元出租手机

学校门口小店十元出租手机遭家长投诉 店主：不要道德绑架

· 手机租赁 租赁服务 学校门口小店十元出租手机
垃圾分类 垃圾桶 垃圾桶被限购

销量翻了20倍？垃圾桶卖断货被限购 店主：每人只能买一件

· 垃圾分类 垃圾桶 垃圾桶被限购
游戏代练 高考

别人家的妈！儿子高三不能玩手机，为游戏保级请妈妈代练

· 游戏代练 高考
闲鱼 欠条 二手平台

闲鱼现26万天价欠条 主人：讨债不便，欠条“打折”卖

· 闲鱼 欠条 二手平台
AI 人工智能 婚恋网站 相亲网站

日本通过AI匹配提高结婚率 网友：不就是相亲网站吗？

· AI 人工智能 婚恋网站
游戏主播 游戏主播调侃地震被封号 斗鱼 虎牙 直播

游戏主播调侃地震被封号 网友：建议永久封杀

· 游戏主播 游戏主播调侃地震被封号 斗鱼
查看更多
﻿

编辑推荐

互联网法院判决称失信被执行人为 “老赖” 不侵权

[产权]· 07月01日

厉害了！这款AI照片工具可以一键添加、删除和编辑对象

[见闻]· 07月01日

微软小冰公众号被停用 曾3天内进入超150万微信群

[见闻]· 07月01日

小鸣单车：仍有超12.5万用户押金未退 总额超2500万元

[见闻]· 07月01日

心动游戏冲刺港交所：创始人高中毕业 曾效仿盖茨辍学创业

[经验]· 07月01日

小米“小米快递”商标成功注册已过审 或将进军物流领域

[见闻]· 07月01日

苹果确认少数MacBook Air逻辑板存在问题 将免费维修

[见闻]· 07月01日

GitHub中文帮助文档上线：统一术语翻译，Fork成“分叉”

[动态]· 07月01日