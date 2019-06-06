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亚马逊新款送货无人机首次亮相 可实现半小时送货上门

2019-06-06 10:42 稿源：站长之家  0条评论
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贝索斯、亚马逊

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 6月6日 消息:亚马逊在周三在拉斯维加斯举行的re：MARS大会上首次推出了最新款送货无人机。

据介绍，亚马逊发布这款送货无人机旨在减少为Prime会员送货时间。刚开始将主要向北美的Prime会员推出一天内免费送货服务。该公司表示，相信无人机可以帮助其减少送货时间。

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图片来源亚马逊无人机广告视频截图

亚马逊全球消费者部门首席执行官杰夫·威尔克(Jeff Wilke)表示，亚马逊已经发出全新的电动送货无人机，“在几个月内”将用于向客户递送包裹。他还表示，无人机可以在半小时内将 5 磅以下的包裹运送给顾客，飞行距离可达 15 英里。

威尔克解释说，该公司正在大力投资人工智能，以帮助无人机安全导航至目的地，并安全投递包裹。探测电话线、人、建筑物甚至地面上的小动物，都需要精确的感应和防撞系统。

亚马逊官方还称，无人机也是亚马逊计划的一部分，该计划旨在到 2030 年使一半的运输实现净碳排放，并最终将其扩展至所有运输只不过。该公司表示，电动无人机可以持续充电，比在货车运送包裹更节能。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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