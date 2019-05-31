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谷歌正打击滥用用户数据的Drive和Chrome插件 将禁用违规扩展

2019-05-31 17:04 稿源：站长之家  0条评论
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Chrome

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 5月31日 消息:TNW报道，谷歌正加强对 Chrome 和Google Drive上第三方插件的隐私审计。该审计工作于去年 10 月开始，旨在通过审查第三方开发者对用户数据的访问来提高谷歌和安卓设备上的用户隐私和安全性。

这意味着，开发人员必须修改他们的Chrome扩展，将运行所需的用户数据降至最低而不损害功能。如果一个任务可以通过多个路径来完成，则需要扩展选择需要访问最不敏感数据的路径。此外，谷歌还将开始要求更多的扩展将自己的隐私政策发布到Chrome网上商店。

据悉，谷歌给予插件开发者 90 天的时间来更正权限，如果没有满足相关的要求，开发者的插件将面临被禁用的风险。

谷歌针对Chrome浏览器的新政策将于今年秋季晚些时候正式发布。该公司表示，将在今年夏天公布更多细节——包括确切的执行日期。此外，谷歌还将对其文件存储和同步服务Google Drive采取类似的访问控制政策，这些变化将于明年初生效。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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