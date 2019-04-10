OPPO Reno 系列新品今天下午发布：外观 / 配置 / 拍照爆料汇总

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 10 日消息：OPPO 将在今天下午（4 月 10 日）正式发布全新的 Reno 系列手机，根据此前 OPPO 副总裁沈义人在微博透露的消息，OPPO Reno 系列新品将拥有十倍变焦版和标准版两个版本。而随着发布会临近，目前关于这两款新机的信息也基本上都已公布。

图片来自 OPPO 官网



外观方面，OPPO Reno 系列将采用无刘海的真全面屏设计，左右上三面边框极窄，下巴部分宽度为 3.5mm 接近 Find X，屏占比达到了 93.1%。同时 Reno 全系背部镜头不凸起，拥有雾海绿、极夜黑、薄雾粉以及星云紫四款配色可选。

图片来自 OPPO 官网



拍照方面，OPPO Reno 10 倍变焦版搭载了 OPPO 的 10 倍混合光学变焦技术，实现等效 16-160mm 全焦段的覆盖，全系配备 4800 万像素超清主摄，采用索尼 IMX586 传感器。10 倍变焦版还加入了双 OIS 光学防抖功能，使长焦拍摄更加轻松，照片更清晰。

配置方面，OPPO Reno 10 倍变焦版将配备高通骁龙 855 处理器，拥有 4065mAh 大容量电池，标准版配备骁龙 710 处理器，均支持全新的 VOOC 3.0 闪充，并支持杜比全景声和全功能 NFC 等功能。运行全新 ColorOS 6 系统。