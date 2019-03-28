OK集团宣布完成对美国信托公司PrimeTrust战略投资

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今日块讯(ChinaZ.com)3 月 28 日 消息：今天， OK集团官方宣布成对美国信托公司PrimeTrust的战略投资，相关交割事宜已结束。
据介绍，本次投资是继今年 1 月收购前进控股集团(01499.HK)控股权以后，OK集团的又一项重要的海外投资，是OK集团全球化与合规化发展的多个战略举措之一。本次投资将促进OK集团与PrimeTrust的深度合作，为用户提供更多样化与安全稳定的服务。
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