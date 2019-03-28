国通快递将全网停工？官方辟谣：不实报道

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站长之家(ChinaZ.com) 3月28日 消息:今天中午，国通快递官方发布消息称，停工消息为个别自媒体不实报道，去年年底，国通快递就明确提出 2019 年的经营主旨是“以主营快递业务为底盘不变，大力拓展区域配送等新业务”。

此前报道，总部位于上海的国通快递公司即将进入全网停工状态，所有员工进入放假状态。该消息的发布，引起大量网友留言讨论。

该声明指出， 2012 年，源于强烈的社会责任感，和对快递行业的一腔热情，红楼集团接手风雨飘摇的CCES，树立了“国通快递”品牌。世事危艰，我们深感创业之不易。 7 年的风风雨雨，有过走向成功的希望，也有转型自救的阵痛。其中的甜酸苦辣，只有经历过的“国通人”才能感知深切。

国通快递强调，公司并没有坐以待毙，而是通权达变，利用存量资源，积极谋求转型。“事实上，这波转型从 2018 年下半年以来，就已经在低调进行。去年年底，国通快递便旗帜鲜明地提出了 2019 年的经营主旨是‘以主营快递业务为底盘不变，大力拓展区域配送等新业务’。企业转型所需的人员组建和资源整合，也在紧锣密鼓地进行中，但我们一定会稳扎稳打，不盲目推进，不急于求成，一定会最大限度地保障各方利益，实现互利共赢的局面。”

国通表示，即便我们身处一个号称江湖的行业，但轻言国通快递退出江湖还为时尚早。江湖险恶，山高水远，国通定当别来无恙。

国通官方