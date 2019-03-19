摩拜、哈啰回应交通部新规：积极响应 可净化行业

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站长之家(ChinaZ.com) 3月19日 消息:今日，交通运输部发布《交通运输新业态用户资金管理办法(试行)》，就网约车、汽车分时租赁和共享单车等交通新业态资金和押金管理办法向社会征求意见。新规明确运营企业原则上不收取用户押金。新规设置了收取押金的上限，如分时租赁押金不得超过单车成本的2%。同时，在预存资金上也设置了限制，如共享单车预存资金不得超过 100 元，其他交通新业态不得超过 8000 元。



据澎湃新闻报道，摩拜单车和哈啰出行均对新规做出回应表示支持，ofo小黄车方面则暂未回应。

摩拜方面表示新规对于保障用户合法权益、化解风险具有积极正面的意义。摩拜单车支持并积极响应。 2018 年 7 月，摩拜单车已率先实现全国范围内的免押金骑行。

哈啰出行方面也回应称，希望新规可以净化行业，督促行业的良性健康发展，哈啰单车在 2018 年 3 月就宣布了全国免押金战略。对芝麻信用分 650 以上的用户，免收押金，支付宝扫码即可骑行。针对芝麻信用分不满 650 分的用户，哈啰出行推出免押金骑行月卡，不需要押金便可骑行。同时希望有关部门可以推动共享单车行业的动态化监管机制，实行动态准入的政策，从而维护行业可持续发展。