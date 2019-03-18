红米卢伟冰：Redmi 独立是小米价值观和使命的必然选择

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 18 日消息：今天上午，小米集团公司副总裁兼红米 Redmi 品牌总经理卢伟冰发布 Redmi 品牌独立宣言称，Redmi 独立是小米发展到新阶段和满足用户多元化需求的必然选择，也是小米价值观和使命的必然选择。

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今天，Redmi品牌第一次以全新的面貌、全新的阵容走向全世界的舞台。在此我想向大家说明：Redmi为什么独立?Redmi为谁而战?

Redmi为什么独立?

Redmi独立是小米发展到新阶段和满足用户多元化需求的必然选择。

今天的小米，已经成为了一个跨越全球 80 多个国家和地区，手机年销量超过 1 亿台，拥有超 2 亿MIUI月活跃用户的大众品牌。

从中国到全球，从城市到乡村，从学生到家长，从极客发烧友到退休老人，随着亿万用户加入米粉的大家庭，他们对智能手机和未来科技生活有着各自不同的想像和向往，也对小米寄予了更多不同的期望。

用户想要更好的品质，也期待更厚道的价格;用户渴望创新的黑科技，也追求超高性价比;用户盼望产品性能出众，也希望探索未知的边界，今天小米的单一品牌已无法满足用户越来越多元的需求。

我们在“感动人心、价格厚道”的旗帜下，打造了全新的品牌矩阵加入新的战斗!我们把探索黑科技、追求极致体验的任务交给了小米，把死磕品质、追求极致性价比的任务交给了由红米升级而来的Redmi。

从 2013 年第一台红米手机问世以来，红米系列手机在全球累计卖出了超过 3 亿台。在中国，红米手机重塑了千元机市场，用高品质将山寨机扫荡出了历史舞台，大大加速了中国移动互联网的进程。在海外，红米手机拿下多个市场的第一名，改变了很多国家对于中国制造的刻板印象，成为中国品牌和中国品质走向国际的代表。

Redmi继承了小米和红米的过去，要把高品质和极致性价比进行到底!因此，Redmi不止要做干元机，也要做高端旗舰手机，甚至是任何高品质和极致性价比的产品。

从今天起，Redmi的目标不只是要做手机的性价比之王，而是要在每一个用户需要的领域都成为高品质和极致性价比的代名词!如果说小米的使命是一往无前地航向创新科技的星辰大海，Redmi的使命就是无所畏惧地攀登高品质和极致性价比的世界巅峰!

Redmi就是性价比之王!

Redmi为谁而战?

Redmi的独立更是小米价值观和使命的必然选择。

小米的使命是让全球每个人都能享受科技带来的美好生活。Redmi的核心任务就是完成小米使命中普惠大众的部分，服务于全球 70 多亿人的70%。使命光荣，责任重大!

我们始终相信，“感动人心、价格厚道”是古今中外消费者的一致期待。过去 9 年，我们开创了独一无二的小米模式，希望以性价比的方式，运用互联网的透明高效，把科技创新成果变成大众可以轻松获取的日常消费品，而不是利用信息不对称把科技创新作为获取不合理利润的工具。

为此，我们承受了很多的质疑和不理解。“一分钱一分货”是从古至今被普遍接受的朴素道理，它和“一分货一分钱”是真材实料的一体两面。Redmi就是要充分诠释真材实料，用“一分货一分钱”来宣告：平价不是平庸，所有不合理的溢价都是Redmi的敌人!

性价比的本质是物超所值。我们不愿赚取信息不对称的利润，不愿用户承受兄长流通环节的成本。我们从来不认为电子消费品是奢侈品，我们从来不用价格来定义产品的高下，我们只用品质来决胜产品的优劣。更极致的产品，更出色的品质，更厚道的价格，用户的向往就是Redmi的向往。

死磕品质、追求极致性价比，Redmi就是要向一切不合理的溢价宣战，Redmi就是要为全球 50 亿人的美好生活而战!

这，就是Redmi品牌的战斗宣言!

卢伟冰

2019.3.18