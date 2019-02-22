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花瓣网域名huaban.com恢复访问

2019-02-22 17:30 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月22日 消息:今日，花瓣官方微信公众号发布公告称，即日起，花瓣将继续以Huaban.com域名为大家提供服务，经证实，花瓣网域名已经恢复访问。

2月15日，花瓣官微发文称，网站将于2月16日00：00恢复访问，由于原域名还在恢复中，用户目前可以通过备用域名：huabanpro.com进行访问。据悉，在整改期间，花瓣网对一些违规类图片/账号进行了删除/封号处理。此外，花瓣网表示未来还将新增画板分组、批量上传采集等功能。

此前，花瓣网被网信办约谈。根据举报，网信办调查核实称花瓣网存在严重生态问题，被责令进行全面深入整改。对此，花瓣网发布公告称，1月16日起至2月15日之间将对花瓣网进行技术升级，因本次升级调整涉及范围广、影响大，在此期间将暂停网站访问。

QQ截图20190222190452.jpg

以下为花瓣公告全文：

亲爱的朋友们：

即日起，花瓣将继续以Huaban.com域名为大家提供服务。

感谢这段时间，大家对花瓣的关切、支持、信任，我们感动在心里。

花瓣将继续坚守“连接设计与大众生活，提供以设计驱动的美好生活方式”这一初心，以更优秀的产品为大家提供服务，同时担当更多的社会责任。

“花瓣，陪你做生活的设计师”直至永远!

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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