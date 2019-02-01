安兔兔发布2019年1月Android手机性能排行榜单

站长之家(ChinaZ.com) 2月1日 消息：今天，安兔兔发布了 2019 年 1 月Android 手机性能排行榜，从给出的榜单来看，第一名依然由红魔Mars电竞手机拿下，平均成绩为320996。前十名分别是红魔Mars电竞手机、华为Mate 20、荣耀V20、华为Mate 20X、荣耀Magic 2、小米黑鲨游戏手机Helo、华为Mate 20 Pro、一加6T、vivo NEX旗舰版、ROG游戏手机。

详细的排行榜说明如下：

今天，安兔兔根据后台统计到的数据，公布了 2019 年 1 月份国内Android手机性能榜单。在 2019 年首月的榜单中，究竟哪些机型能够杀入前十名呢?一起来看看吧。本月红魔Mars电竞手机继续位列第一名，平均成绩为320996，和上月基本持平，

注：本文图表中的安兔兔跑分(v7 版)均为平均跑分成绩，并非最高分;数据收集时间为： 2019 年 1 月 1 日至 1 月 31 日;单一机型数据统计量> 1000 条。

红魔Mars电竞手机采用的是一块 6 英寸2160× 1080 分辨率全面屏，搭载骁龙 845 处理器，内置6/8/10GB内存和64/128/256GB机身存储空间，提供前置 800 万像素摄像头和后置 1600 万像素摄像头，电池容量3800mAh。

不仅在配置方面是顶尖的存在，红魔Mars号称还采用了风冷、铜管液冷、三层石墨贴合相结合的散热方案，组成ICE多维立体散热系统，散热面积达到 22000 平方毫米，号称可以使CPU核心温度降低13.2℃，CPU散热效率提升 25 倍。

作为几乎是最后一款发布的骁龙 845 手机，红魔Mars的性能表现没有让我们失望。

排名2- 5 位的则是搭载麒麟 980 处理器的四兄弟，依次是Mate 20、荣耀V20、Mate 20 X以及荣耀Magic 2，四者的平均成绩都在30- 31 万之间。但遗憾的是，Mate 20 Pro的平均成绩居然低于 30 万，而且被黑鲨游戏手机Helo反超，位居第七名。

通过分析数据，安兔兔发现Mate 20 Pro在后台拥有大量未开启性能模式的跑分数据，在很大程度上影响了Mate 20 Pro的平均成绩，导致最终排名偏低。

在此，安兔兔继续提醒华为用户，在EMUI 9. 0 下跑分需要手动打开电池选项中的性能模式，否则无法发挥平台的最大性能。

8- 10 名依次是一加手机6T、vivo NEX旗舰版以及ROG游戏手机，平均成绩也都超过了29. 5 万。

2019 年已经到了，无论骁龙 845 还是麒麟 980 出现在榜单上的机会应该都会越来越少，接下来就要看骁龙 855 的表现了。