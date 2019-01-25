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见闻

AMD发布Radeon肾上腺素19.1.2Bete驱动更新

2019-01-25 11:43 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月25日 消息:近日，AMD发布了Radeon 肾上腺素2019 19.1.2Bete驱动更新，增加了对《生化危机2》的支持，并优化了《圣歌》抢先预览版的体验。

QQ截图20190125114352.png

具体更新内容如下：

支持：

《生化危机2》

《海岛大亨6》

《圣歌》抢先预览版

在Radeon™RX580 显卡上使用Radeon™软件Adrenalin 2019 Edition 19.1. 2 比使用Radeon™软件Adrenalin Edition 19.1.1，《圣歌》的性能提升高出7%(1080p)

已修复问题

某些显示器在重新启动时可能会出现黑屏，直到显示器重新通电。

Toast消息可能会间歇性地弹出错误，提示新的驱动程序升级可用。

启用Radeon FreeSync时，《火箭联盟》可能会出现闪烁或不稳定的刷新率。

Radeon Software的自定义安装有时可能无法安装Radeon设置。

当用户多次刷新Upgrade Advisor时，Radeon设置可能会遇到应用程序崩溃。

如果AMD Link安装了最新推荐的驱动程序，用户可能无法升级到可选驱动程序。

下载链接：点此访问

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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