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再放大招！腾讯健康系统在北京上线“账号时长共享”新功能

2018-11-15 17:09 稿源：站长之家  0条评论
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图片来源图虫：已授站长之家使用

今日块讯(ChinaZ.com) 11 月 15 日消息    腾讯官方宣布，今天起，以北京地区为起点，腾讯将在《王者荣耀》中启用“账号时长共享”的新功能。

据介绍，所谓“账号时长共享”功能，是指《王者荣耀》未成年用户，其名下的游戏账号将共享 1 小时( 12 周岁及以下未成年用户)或者 2 小时( 12 周岁以上未成年用户)的总游戏时长，不再分别单独统计。

也就是，一个未成年人在《王者荣耀》上最多两个号，一个微信的，一个QQ的。同时，不管TA是用微信还是QQ登陆《王者荣耀》，或者两个账号都用，游戏总时长最多也不超过 2 个小时， 12 周岁以下的最多不超过 1 个小时。新功能将首先从北京地区开始生效，之后逐步扩展至整个中国境内。

同时，以《王者荣耀》为试点，人脸识别验证的二次抽样测试也于今天从北京开始启动。首次测试仅在微信平台进行，本次测试QQ平台的《王者荣耀》用户新纳入抽样测试的范围。如果用户拒绝验证或验证后没有通过，该用户将纳入到健康系统“ 12 周岁及以下未成年人”的防沉迷策略，受到游戏限玩的保护。

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