三星 Galaxy Note 9 新品发布会在哪看？8 月 9 日 Note 9 直播地址网址
三星将于北京时间 8 月 9 日晚间 23：00 在纽约举行新品发布会，届时将正式发布旗下最新旗舰手机 —— 三星 Galaxy Note 9。
图片来自 三星官网
根据目前曝光的消息看，三星 Galaxy Note 9 相较于前代产品外观变化不大，保留后置指纹识别，3.5 毫米耳机孔，Bixby 按键以及标志性的 S-Pen。
图片来自外媒 Sammobile
爆料称，三星 Galaxy Note 9 将采用一块 6.4 英寸 18.5:9 Super AMOLED 屏幕，分辨率为 2960 x 1440，较 Note 8 的 6.3 英寸屏幕稍大一点，屏幕左右两侧还采用了曲面设计；另有消息称，这块屏幕的亮度将会有进一步提升。
图片来自：DeviantArt
价格方面，据外媒报道，Note 9 的售价可能会高达 1000 英镑（约合人民币 8880 元），这将与苹果 iPhone X 价格相当。
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