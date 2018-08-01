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数码日爆

索尼放弃自家智能手机品牌「.xperia」通用顶级域名

2018-08-01 17:05 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8 月 1 日消息，互联网域名管理机构 ICANN 在几年前批准了数百个通用顶级域名，包括为数众多的企业专属顶级域名，其中索尼就为自己的 Xperia 手机注册了「.xperia」顶级域名。

图片来自外媒 computerbild

而在日前 ICANN 移除了「.xperia」相关的文档，索尼在今年年初就通知 ICANN 将于 8 月 1 日终止与其签署的协议。同时索尼也表示随着 .xperia 域名的停止，自己也将放弃高达 18.5 万美元的申请费。

图片来自 Sony 官网

近年来索尼的手机业务也并不理想，根据索尼日前公布的最新季度财报，截至 2018 年 7 月的季度内，索尼只卖出了 200 万部手机，比去年同期少 140 万部。

据悉，这也不是第一个遭到遗弃的通用顶级域名。此前遭到遗弃的顶级域名还有 .iwc、.sapo、.meo、.boots、.htc、.chloe、.pamperedchef、.montblanc、.mcd 和 .mcdonalds。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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