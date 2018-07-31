荣耀Note 10正式发布：麒麟970+6.95吋 2799元起

站长之家(ChinaZ.com) 7月31日 消息：今天下午14点30分荣耀在北京正式发布了“两年磨一剑”的荣耀Note 10新机，除了搭载之前吓人的GPU Turbo之外，还带来了CPU Turbo技术。在性能方面和散热方面都有不错的表现，官方表示是一款为游戏准备的手机，售价2799元起，8月1日正式开售。

图源：华为官方商城

配置方面，荣耀Note 10正面采用了一块6.95英寸AMOLED全面屏，搭载了麒麟970处理器，最高8GB运行内存+128GB机身存储。另外据官方介绍有了CPU Turbo和CPU Turbo技术的加成，以及THE NINE液冷散热技术使得荣耀Note 10在游戏性能方面提高了不少。拍照方面，前置1300万像素摄像头，后置2400万像素+1600万像素双摄镜头，支持AI人工智能。

其他方面，荣耀Note 10内置了一块5000mAh容量电池，支持最高5V/4.5A(22.5W)超级快充。可通过连接显示器变身PC模式。支持立体双扬声器，杜比全景声。另外也同样支持目前应用很广的NFC功能。售价方面，6+64G售价 2799 元，6+128G售价 3199 元，8+128G售价 3599 元。