“扫一扫”分享到微信

数码日爆

荣耀Note 10正式发布：麒麟970+6.95吋 2799元起

2018-07-31 15:47 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 7月31日 消息：今天下午14点30分荣耀在北京正式发布了“两年磨一剑”的荣耀Note 10新机，除了搭载之前吓人的GPU Turbo之外，还带来了CPU Turbo技术。在性能方面和散热方面都有不错的表现，官方表示是一款为游戏准备的手机，售价2799元起，8月1日正式开售。

QQ截图20180731155921.png

图源：华为官方商城

配置方面，荣耀Note 10正面采用了一块6.95英寸AMOLED全面屏，搭载了麒麟970处理器，最高8GB运行内存+128GB机身存储。另外据官方介绍有了CPU Turbo和CPU Turbo技术的加成，以及THE NINE液冷散热技术使得荣耀Note 10在游戏性能方面提高了不少。拍照方面，前置1300万像素摄像头，后置2400万像素+1600万像素双摄镜头，支持AI人工智能。

其他方面，荣耀Note 10内置了一块5000mAh容量电池，支持最高5V/4.5A(22.5W)超级快充。可通过连接显示器变身PC模式。支持立体双扬声器，杜比全景声。另外也同样支持目前应用很广的NFC功能。售价方面，6+64G售价 2799 元，6+128G售价 3199 元，8+128G售价 3599 元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

2799 元起！荣耀 Note 10 AI 大屏手机正式发布：麒麟 970 +「吓人」CPU、GPU 双 Turbo

2799 元起！荣耀 Note 10 AI 大屏手机正式发布：麒麟 970 +「吓人」CPU、GPU 双 Turbo

荣耀 Note 10 AI 大屏手机新品发布会全程视频直播

荣耀 Note 10 AI 大屏手机新品发布会全程视频直播

不仅GPU turbo一个黑科技！荣耀Note 10发布会视频直播

不仅GPU turbo一个黑科技！荣耀Note 10发布会视频直播

PGI第二日战报：GOLD战队夺得冠军，OMG第4，4AM第13

PGI第二日战报：GOLD战队夺得冠军，OMG第4，4AM第13

相关热点

2799 元起！荣耀 Note 10 AI 大屏手机正式发布：麒麟 970 +「吓人」CPU、GPU 双 Turbo

· 荣耀Note10 荣耀Note10价格 荣耀Note10配置

荣耀 Note 10 AI 大屏手机新品发布会全程视频直播

· 荣耀Note10新品发布会 荣耀Note10新品发布会直播 荣耀Note10直播

更大更快更cool 荣耀Note 10发布会图文直播

· 荣耀note10 荣耀note10发布会 荣耀note10发布会直播

不仅GPU turbo一个黑科技！荣耀Note 10发布会视频直播

· 荣耀note10 荣耀note10配置 荣耀note10发布会

乌龙！亚马逊回应研发新手机传闻系女高管误传

· 亚马逊 研发新手机

男子盗图假扮女大学生讨要红包 2年骗走一部iphone8和1.4万元红包

· 男子盗图假扮女大学生 微博 微信红包

抖音上线热搜榜 网友：画风跟“微博热搜”太像

· 抖音 抖音热搜 微博热搜

强势！女子给蝉带上耳机 视频获得138万点赞

· 女子给蝉带上耳机 抖音 快手

绝地求生玩家打爆煤气罐 中国消防颇感无奈

· 绝地求生玩家打爆煤气罐 绝地求生 中国消防

大连60层高写字楼向快递公司收100元电梯费！拒交请爬楼梯

· 电梯费 快递员 快递公司
查看更多
﻿

编辑推荐

因公众号不当回复：魅族向詹姆斯及粉丝公开致歉

[评论]· 07月31日

荣耀 Note 10 正式发布：「吓人」CPU、GPU 双 Turbo！

[数码日爆]· 07月31日

星巴克与阿里巴巴合作推出送咖啡服务

[动态]· 07月31日

荣耀Note 10正式发布：麒麟970+6.95吋 2799元起

[数码日爆]· 07月31日

华盛顿一公用事业停止接受加密货币挖矿业务申请

[政策]· 07月31日

互金公布网贷情况：119家机构接入，交易总额超4万亿

[动态]· 07月31日

腾讯大股东Naspers：最看好外卖、数字支付和分类广告

[评论]· 07月31日

湖南警方破获“区块链”传销案，涉案金额1.7亿元

[区块链]· 07月31日