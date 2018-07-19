7 月 19 日小米 Max 3 发布会直播地址网址：还有 One more thing！

小米将在今天晚上 19：30 举行小米 Max 3 的发布会直播，届时将正式发布小米大屏大电量手机 Max 系列的第三代产品——小米 Max 3。

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小米在今天就公布了小米的核心配置，依旧是主打「大屏大电量」这两个核心卖点，小米 Max 3 正面配备了一块 6.9 英寸 2160 × 1080 分辨率的 18:9 全面屏，拥有 5500mAh 电池容量，支持 9V/2A 的 QC 3.0 快充，小米官方称小米 Max 3 连续待机时长可达 474 小时。

图片来自 微博 @林斌_Bin

小米 Max 3 基本配置信息如下：

屏幕：6.9 英寸，2160 x 1080 分辨率（18:9）LCD 显示屏，屏占比 85.19%； 处理器：高通骁龙 636 处理器； 内存组合：运行内存 4GB 起步，最高 6GB；存储空间 64GB 起步，最高 128GB； 后置摄像头：1200 + 500 万像素，主摄像头拥有 f/1.9 光圈、1.4μm 单像素尺寸，支持 Dual PD 双核对焦； 前置摄像头：800 万像摄像头，拥有 f/2.0 光圈、1.12μm 单像素尺寸； 电池：5500mAh 容量，支持 9V/2A 的 QC 3.0 快充； 尺寸及净重：176.15 × 87.4 × 7.99mm，净重 221g。

价格方面，小米 Max 3 提供黑 / 金 / 蓝 三色可选，将于 7 月 20 日早上 10 点正式开售，其中 4 + 64GB 版本售价 1699 元，6 + 128GB 售价 1999 元。

图片来自 微博 @林斌_Bin

昨天晚上，小米总裁林斌通过微博表示进行了小米 Max3 发布会彩排，而本次小米除了发布 Max 3 手机之外，还有 One more thing。

小米 Max 3 发布会直播地址：点此观看。